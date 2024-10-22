Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git - Son Dakika
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Politika

Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı ifadeler adeta siyasi kaosa neden oldu. Bahçeli'nin açıklamalarının CHP'de karşılık bulmasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sert ifadelerle tepki gösterdi. Özdağ'ın açıklamalarına cevap CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan geldi. Başarır, ''Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git'' dedi.

22.10.2024 18:02  Güncelleme: 18:37
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Siyaset gündemi bugün Abdullah Öcalan için art arda yapılan açıklamalara sahne oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Abdullah Öcalan ile ilgili sarf ettiği "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" sözlerine CHP Lideri Özgür Özel'den dikkat çeken ifadelerle destek geldi. Özel, "Devlet bey Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen tüm Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise liderlerin Öcalan ile ilgili sunduğu tekliflere sert bir dille tepki gösterdi. Özdağ'ın açıklamalarına yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, "Özdağ'ın bu topraklarla ilgili endişeleri varsa daha düne kadar elini öpüp peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, ÖCALAN'I TBMM'YE DAVET ETTİ

Adeta siyasi kaosa neden olan açıklamalar MHP Lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı , "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamayla başladı. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: KÜRTLERE DEVLET TEKLİF EDİYORUM

Bahçeli'nin açıklamalarına destek veren ana muhalefet lideri Özgür Özel ise "Devlet Bey el yükseltti sen de yükselt diyorlar. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber yapalım" diyerek destek oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ: BAHÇELİ ÖCALAN'A KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYA KARAR VERMİŞ

Art arda yapılan açıklamalara tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli, ne zaman sıkışsa AKP'nin stepnesi oldu, koltuk değneği oldu, destek oldu, ayakta kalmasını sağladı. Şimdi de görüyoruz ki Bahçeli Öcalan'a koltuk değneği olmaya karar vermiştir" dedi.

Özdağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Teröristbaşı Öcalan'ın artık filli bir otoritesi yok. Ancak kurucu olmasından kaynaklanan simgesel bir otoritesi var. Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz. "Haydi silahlarınızı gömün, barış yapalım" böyle mi demesini istiyorsunuz. Siz önce Türk milletine itiraf eden, Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Özgür Özel, "El yükseltiyorum, Devlet bey Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen tüm Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" diyor. Erdoğan'a, Bahçeli'ye, Özel'e, soruyorum: Öcalan'a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan, size ne karşılığında, ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'te yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan'a hangi tavizleri verdiniz?

"ÜMİT ÖZDAĞ GİBİ TİPLEMELER KONUYU SAPTIRIYOR"

Siyaset gündeminde adeta kaosa neden olan açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili, Özdağ'a tepki gösterdi. Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle Özdağ'ın bu topraklarla ilgili endişeleri varsa daha düne kadar elini öpüp peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak verecek bir şeyi yok. Genel başkanımız, 'Biz bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vaadediyoruz, bu topraklarda huzuru vaadediyoruz' dedi. Alıp bunu bambaşka bir noktaya getiren Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri, anlamakta güçlük çekiyoruz. Eğer bu ülkede barış yaşanacak ve Kürt sorunu çözülecekse, toplumla uzlaşmalıyız" dedi.

Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli\'ye git

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Son Dakika Politika Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • İnan Şimşek:
    Bir Diyarbakırli vatan sever olarak yazıyorum PKK .la masaya oturulmaz çünkü amerikanın uşağı zaten çoğu siyasetçiler büyük İtrail projesine hizmet ediyor başarılı şekilde ilerliyor biz bu hokkabazlara boyun eymemiz lazım onca şehit verdik asırlardır niçin bu vatan için 350 41 Yanıtla
    Ömer Özen:
    peki gecen hafta barzani geldi bu olay cikti neyin karsiligi bu pazarlik yapildi abd bitirmeden bitmez 0 0
  • YAKUP KIRTAŞ:
    YERLİ VE MİLLİ DURUŞU OLAN TEK ADAM ÜMİT ÖZDAĞDIR BU DÖNEMİN ALPARSLAN TÜRKEŞİDİR. 246 136 Yanıtla
    Yavuz Simsek:
    Kendisi dönemim İbrahim Zübükzade’sidir. 0 0
    YUSUF CANER:
    o rum rum ... anlayın... 0 0
  • Cihangir Reyhan:
    Terörist başının tek hak ettiği idamdır. 337 38 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Bundan sonra zafer partiliyiZ 181 82 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Başarır!. Bu söylemler size yakışmıyor.. Bundan sonra sizi değil kendimizi sorgulamaya başlıyoruz.. Ulan CHP’yi ne hale getirdiniz be.. Siz nasıl muhalefet partisisiniz?.. Akıl alır gibi değil 175 39 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    siyaset kadar pislik bir kurum yok utanç verici, sizin çocuğunuz kardeşiniz, eşiniz yakınız şehit oldu mu, 194 19 Yanıtla
  • Vedat Doğangüzel:
    Ülkede siyaset bile yok 153 19 Yanıtla
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