Öcalan\'ı İmralı\'da kim tokatladı? Ümit Özdağ\'dan büyük ses getirecek iddia

Servet Öztürk:

şimdi mülteci sorunu çözülüyor ya bir gündemde kalmak için yalan yanlış bir şeyler söylemek zorunda çok alçak bir adam yani bazı arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum anlık düşünmemek gerek devletler yüz yıl öncesini düşünerek hareket eder bugün bu gerekiyorsa bu yapılması lazım