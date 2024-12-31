Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Öcalan'a seslenen Özdağ, ''Bak Abdullah sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin.İkinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum'' ifadelerine yer verdi.

31.12.2024 14:50  Güncelleme: 15:20
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DEM Parti heyeti ileterör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖCALAN'I İMRALI'DA KİM TOKATLADI?

Düzenlediği basın toplantısında Öcalan'a seslenen Özdağ, "Bak Abdullah sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. İkinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum" dedi.

Öcalan\'ı İmralı\'da kim tokatladı? Ümit Özdağ\'dan büyük ses getirecek iddia

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Son Dakika Politika Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Cemil Moroglu:
    bir dem partili olarak ak parti ve MHP’ye sonsuz teşekkürler. Ocalan sonunda özgür kaldı. bunu CHP bile yapamazdı. 113 394 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sayin ÜMÎT ÖZDAĞ ADAMDIR 134 371 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    nifak tohumu ekmiş yine 301 125 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    bu ümit yalan makinası ya 238 144 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    şöyle bir algı vardı CHP kazanırsa PKK'nın başı cocuk katili apo çıkacak tererorle iş birliği yapacak diolardi ya hani akp mhpliler ne oldu şimdi PKK çocuk katili akp MHP sayesinde çıkıyor içerden hadi bunada bı cvp verin 272 50 Yanıtla
  • ömer duman:
    çıkarın da vuralım 218 55 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    aynı gündemden ve gözden düşmüş sanatçılar gibisin Özdağ. siyasetin Nihat doğan ı 157 60 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    türkiyede bazı şeyler düzelirse bu gibi adamların işi bitecek onun içn çırpınıyorlar 112 34 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Adamın ayağına heyet gönderen sizler birde adam tokat yedi diye mal mal açıklama yapıyorsunuz .sormak gerek siyasiler sizler kimden tıkat yedinizde koskocaman Türkiye cumhuriyeti meclisinde milletvekili gönderiyorsunuz adamın ayağına bu ne rezillik bu ne vatansatarlık siz onu konuşun boş boş konuşacağınıza 95 38 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    şimdi mülteci sorunu çözülüyor ya bir gündemde kalmak için yalan yanlış bir şeyler söylemek zorunda çok alçak bir adam yani bazı arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum anlık düşünmemek gerek devletler yüz yıl öncesini düşünerek hareket eder bugün bu gerekiyorsa bu yapılması lazım 72 55 Yanıtla
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