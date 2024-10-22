Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

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MHP Lideri Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etmesi siyasi kaosa neden oldu. Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden , 'Utanın' başlığıyla yaptığı paylaşımda Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

22.10.2024 21:52
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Bahçeli'nin bugün grup kürsüsünden yaptığı 'Öcalan' çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasına destek verenler kadar sert tepki gösterenler de oldu. Yavuz Ağıralioğlu da Bahçeli'yi sert ifadelerle eleştirilen isimler arasındaydı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile MHP Lideri Bahçeli'yi adeta topa tutan Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün Meclis için kara bir gündür. Bölücülerden duyamayacağımız lafları MHP'nin grup konuşması yaptığı bir Türk milleti adına büyük bir mahcubiyet ve kızgınlıkla izledik" ifadelerini kullandı.

"SİZİ, EVLATLARININ KATİLİNİ MECLİSE ÇAĞIRIN DİYE Mİ GÖNDERDİLER?"

Yavuz Ağıralioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bugün bölücülerden duyamayacağımız lafları MHP'nin Grup Konuşması yaptığı bir günde Türk milleti adına büyük bir mahcubiyetle ve kızgınlıkla izledik. Biz 40 yıldır teröre bedel ödeyen bir millet olarak, 40 yıldır evlatlarını teröre kurban veren bir millet olarak, terörist başının bugün meclise davet edildiğine şahit olduk. Meclise, terörist başını kürsülere teklif etmek nedir? Terör bitsin diye, güya PKK dağıtılsın diye örgütün ele başından medet ummak nedir? TBMM'yi boşa düşürmek, TBMM'yi anlamsız hale getirmek, terörle mücadele sanki başarısız olmuşuz da bu başarısızlığımızdan bir terörist başından medet umacak acziyete düşmüşüz gibi konuşmak nedir? Sizi, bu memleketin hizmetine layık olun diye meclise gönderenler, evlatlarının katilini meclise çağırın diye mi gönderdiler? Siz kimsiniz? Siz bugün, milletin hizmetini görmek mesuliyeti altında durduğunuz TBMM'nin, hangi bedeller ödenerek ayakta kaldığını, bu devleti nasıl kurduğunu, bu devleti kurmak ve yaşatmak için ne bedeller ödediğini bilmiyor musunuz?

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Daha önce çözüm sürecinde yaptıklarınızın bedelini ödemiş evlatlarınızdan utanmıyor musunuz? ''Benim babam hangi tabutun içindedir?'' diye tabutlara koşan çocuklardan utanmıyor musunuz? Siz, TBMM'de değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının bir karışında bir teröriste nefes aldırmamak mesuliyeti altındaydınız. Utandırdınız! Milletinizi utanırdınız! Devletinizi utandırdınız! Milletinizin huzurla yaşaması için dağlarda gece gündüz terörist kovalayan evlatlarınızı utandırdınız! Cumhuriyeti kuran irade adına, devleti kurduğunu söyleyen partiler adına, Öcalan'ı anarak Kürtlere devlet teklif etmek nedir? Aklınızı başınıza alın! Eğer siz aklınızı başınıza almazsanız, biz irademizle milletimizin başındayız. Siz oradaysanız biz milletimizle beraber, terörün, teröristin nefes alamayacağı bir ülke kurma muradındayız! Umut hakkı dediğiniz şeyin, hakkını size göstereceğiz! Görüşeceğiz inşallah.

Öcalan\'ı TBMM\'ye davet eden Bahçeli\'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

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Son Dakika Politika Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Emre Bey:
    Terörist ile anlaşılmaz Bu ülkede binlerce şehit kanı var Şehit aileleri psikolojik olarak etkilenmiştir. Bu konu kapatılmalı. 1331 58 Yanıtla
  • Adnan Özen:
    Senmi evladını şehit verdinde Sanamı kaldı Affetmesi diye sorarlar adama Şehit ailelerinden onay mı aldın Yılanın başını ezmezsen sokar adamı derler siz ne yiyip içiyorsunuz da bu kafayı yaşıyorsunuz diye sorarlar adama 714 40 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    yazık ya bu mhp ye oy verenlere ihanettir terörist başını meclise davet nedir 547 50 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    İsrail Kürtleri kışkırtma peşindi Devlet Bahçeli bunu anladı ve İsrail'in pılanını bozmak için böyle bir öneride bulunmuş diye düşünüyorum 123 468 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Aynen öyle Olay çok büyük fakat kimse farkında değil Ülkede Kürt sorunu yok çünkü herkes eşit şartlarda yaşıyor bu ülkede. ama sanki sorun var gibi bu olayı Abd yılardır kullanıyor ve zaten smaç iç savaş çıkartıp ülkeyi bölmek ve İsrail'e yol açmak Bahçeli de bunu biliyor ve karşı atak yapıyor 3 3
    Mehmet DÜZ:
    Ne çok korkuyorsunuz İsrail'den... 3 0
    Mstf apnr:
    Vardır bir bildiği diye diye… 2 1
    İlyas Altunbas:
    Güneydoğu da Müslüman hiç bir Kürt İsrail’in peşinden gitmez, orası geçilmez bir kaledir. Aklına başına al genelleme yapma. Hem daha önce de siyonist Abbas’ı meclise çağıranlar da bunlar 2 0
    Ahmet Kurtoğlu:
    çok doğru düşünüyorsunuz 0 2
  • Alparslan Dövücü:
    Yıllardır MHP yi desteklerim ama terörist başı hainin yüce mecliste işi ne 356 38 Yanıtla
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