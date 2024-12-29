DEM Parti eş başkanlarından 'İmralı' değerlendirmesi: Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz - Son Dakika
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Politika

DEM Parti eş başkanlarından 'İmralı' değerlendirmesi: Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesajları değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz" derken, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan da, "Bu süreçte başta tüm siyasi çevreler olmak üzere TBMM'ye büyük sorumluluk düştüğü açıktır" ifadelerini kullandı.

29.12.2024 23:33
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DEM Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'da dün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

ÖCALAN: GEREKEN POZİTİF ADIMI ATMAYA VE ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM

Heyeti adına bugün yapılan yazılı açıklamada, "Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdedir" denildi. Açıklamada, Öcalan'ın, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı paylaşıldı.

"BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATMAK ARTIK ERTELENEMEZ BİR SORUMLULUK HALİNE GELMİŞTİR"

Konuya ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları'nın değerlendirmesi şöyle: "Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı değerlendirmeler, Türkiye'nin ve bölgenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrıdır. Türk-Kürt ittifakını güçlendirmek ve demokratik bir barış sürecini başlatmak artık ertelenemez bir sorumluluk haline gelmiştir. İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, çözüm için tüm siyasi çevrelerin yapıcı ve cesur adımlar atması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sürecin en önemli zeminidir. Barışa, demokrasiye ve kardeşliğe giden yol; birlikte atılacak cesur adımlardan geçiyor. Bu noktada DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz."

Öcalan'ın Barış Sürecine Katkı Mesajı ve DEM Parti'nin Değerlendirmesi

"ŞİMDİ ONURLU BARIŞ İÇİN CESARET VE FERASET ZAMANI"

Tuncer Bakırhan'ın paylaşımı da şu şekilde: 'İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm ve barış odaklı değerlendirmeleri, tarihi bir sorumluluğa işaret ediyor: Türk-Kürt ilişkilerini demokratik bir zemine çekmek ve Türkiye'de onurlu barışı tesis etmek. Bu çağrı, yalnızca bir çözüm önerisi değil, aynı zamanda ortak bir geleceğin inşası için tarihi bir fırsattır. Bu süreçte başta tüm siyasi çevreler olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne(TBMM) büyük sorumluluk düştüğü açıktır. Gazze ve Suriye'deki gelişmeler, ertelemeye tahammülü olmayan bir çözüm ihtiyacını gözler önüne seriyor. Barış, demokrasi ve kardeşlik çağrısına hep birlikte yanıt verelim. Türkiye ve bölge için demokratik dönüşüm imkanın arifesindeyiz. Şimdi onurlu barış için cesaret ve feraset zamanı…"

Öcalan'ın Barış Sürecine Katkı Mesajı ve DEM Parti'nin Değerlendirmesi
DEM Parti eş başkanlarından \'İmralı\' değerlendirmesi: Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz

Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, İmralı, Gündem, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti eş başkanlarından 'İmralı' değerlendirmesi: Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Ramazan Sözata:
    Barış kiminle Bebek katili ve katilleriyle mi??? Allah razı gelmez ... HEM TERÖRİST BAŞI hem barış öyle mi??? Allah razı gelmez... 133 31 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye bitmiştir... nokta 104 55 Yanıtla
    Ceylan Koyuncu:
    senmi bitirdin 13 53
    Murat Derin:
    Ceylan sen ve senin gibiler bitirdi. 17 39
    Vahit Demirci:
    senin gibi zihniyetlerin yüzünden ülke bu hallerde nokta 12 41
  • Mirac Gülaç:
    yapacağı çağrıyı kmse gtne bile takmaz. dağdaki itlerin tasması İsrail'in elşnde 98 19 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    muhalefet liderlerine demedğini bırakma ,mahkemelerde süründür ama hakkında idam cezası olan terist başına bel bağla. olacak iş değil. Eğer türkiyenin önü açılacaksa neden bütün siyasi partişerin görüşü alınmıyor,fikri sorulmuyor. Bu terörist kadar değerleri yokmu. 74 24 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    apo bu şartlarda tayyoştan daha adam hepsi bu 56 25 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Biz bu filmi daha once gorduk musluman ayni delkkten iki kere sokulmaz bu hainlerin sosune kanmasin kimse bu yeniden iktidar olabilme ugruna baslattiklari surecin halkda karsiligi yok 60 11 Yanıtla
  • 4857Fener:
    onlara göre barışın anahtarı anayasanın değişmez 4 maddesini değiştirmek.bu olmayacak bir şey.hadi değiştirdik diyelim.Türk bayrağına biat etmeliler.Türk bayrağına hiç biat ettiklerini gördük mü.hayır 44 17 Yanıtla
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