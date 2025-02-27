Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü

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Ankara'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklaması yapılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında bulunan dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.

27.02.2025 17:42  Güncelleme: 18:08
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı dakikalarda Ankara'da dev ekranlarda Türk bayrağı gösterildi.

ÖCALAN PKK'YI FESHETME ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti heyeti, gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajını açıkladı. Açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi yönünde bir çağrı yer aldı.

DEV EKRANLARDA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Bu açıklama sırasında Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki dev ekranlarda Türk bayrağı yayınladı.

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'da dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı
Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'da dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı
Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'da dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı
Öcalan\'ın çağrısı sırasında Ankara\'da dikkat çeken görüntü

Abdullah Öcalan, Politika, 3-sayfa, Ankara, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • murat özdemir:
    Allah reis ve devlet bahçeliden razı olsun, bu kan duracak inşallah, türk kürt kardeştir. 66 101 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    PKK silah bırakırsa CHP ÜZÜLÜR 35 111 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Bazen bir fotoğraf herseyi anlatır... 79 8 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    her şeye CHP yi suçlayan ak occclarin hepsinin awq 63 20 Yanıtla
  • Ramazan cicek:
    Olması Dileğiyle Ama Olacağını Sanmıyorum Rabbim Hayır Etsin 67 8 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Ben bir Türk olarak ne Türk ne kürt ne Alevi kardeşlerimin hakkkını, eşkiya dış devletlere yedirmem. Suriye Ukraina Filistin in sonuçları ortada. Cahil olsak kör değiliz. 30 14 Yanıtla
  • Volkan:
    mansur yavaş ve chp'ye bunun için soruşturma açmazlar umarım !!. 37 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    tebrikler dünya kurtuldu Allah'a şükür 26 10 Yanıtla
  • aref karaca:
    Mansur Kürtlerin oyları ile belediye başkanı seçildi şimdide terör bitecek diğe mi türk bayrağımızı çekmiş yoksa tepki için mi çektirmiş çok merak ettim bence teror bitecek diğe uzulenler arasında sanırım 4 14 Yanıtla
  • Sanane3550.:
    sonuç önemli, lavettim Yok 8 3 Yanıtla
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