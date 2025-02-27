PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı dakikalarda Ankara'da dev ekranlarda Türk bayrağı gösterildi.
DEM Parti heyeti, gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajını açıkladı. Açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi yönünde bir çağrı yer aldı.
Bu açıklama sırasında Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki dev ekranlarda Türk bayrağı yayınladı.
Son Dakika › Politika › Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü - Son Dakika
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