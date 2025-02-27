Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.

27.02.2025 18:59  Güncelleme: 19:34
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Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı. Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulundu.

CHP'DEN SÜRPRİZ ADIM

Öcalan'ın çağrısı büyük yankı uyandırırken; siyaset partiler ve siyasetçilerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise sürpriz bir adıma imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başladı.

ÇAĞRIDA NE DENİLDİ?

DEM Parti İmralı heyeti tarafından, canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okundu. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Öcalan\'ın çağrısı sonrası CHP\'den olağanüstü toplantı kararı

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Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ayhan Murat:
    bu chp çok boş ya 108 39 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    CHP’ye dedi toplanıp karar alın diye Özer yanlış anladı sanırım. 85 21 Yanıtla
  • isa kızmaz:
    PKK’ya dedi toplanıp karar alın diye. Özgür daha hızlı çıktı. merak ettim acaba ne karar alacaklar. 65 16 Yanıtla
  • ayşe onat:
    olağan dışı toplantı .koşun koşun patronlarınız ne diyor bir bakın. 46 12 Yanıtla
  • Galip 35:
    Bu gelişmeyi nasıl sabote yaparız diye toplantı heralde 29 7 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Yazılar olsun size, Atatürkçülük böyle bir şey mi. Bir oy için düştüğümüz şu vaziyete bakın. Allah vatanı sizin iktidarınızdan korusun. 23 10 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    chp başkanı Apo öçalanoğlu :))) 18 6 Yanıtla
  • sadullah nas:
    işlerine gelmedi, karıştırırlar şimdi bir yerleri 19 5 Yanıtla
  • İdris Bulut:
    Muhtemelen CHP, PKK nin boşluğunu dolduracak ben başka bir anlam göremiyorum..... Boşalan dağ kadrosunda CHP lileri görürsek sasirmayalim 15 6 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    bu vatan için güzel kararlar alırlar bu miletin iyiliği için birlik olurlar kosteklik yapan vatan hayinidir sadece terör bitmesi için gerçek bir destek olsun 1 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika
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