DEM Parti heyeti bugün 3. İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Heyet, saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Açıklama öncesi, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu.
İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti arasında bugün 3'üncü görüşme gerçekleşti. İmralı heyeti üyeleri Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol, görüşme sonrası adadan döndü. Heyet, açıklamanın yapılacağı İstanbul'daki Elit World Otel'e ulaştı.
Saat 17.00'de İstanbul'da yapılacak açıklamada, Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.
Son olarak, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu. Abdullah Öcalan'ın asrın çağrısını Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okuyacak.
Açıklamanın yapılacağı dakikalarda, İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan'ın birlikte çektirdiği fotoğrafın da yayımlanması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama - Son Dakika
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