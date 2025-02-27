Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK elebaşı Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silah bırakma" çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Özel, "Çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

27.02.2025 21:23
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DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı 3. görüşmenin ardından Türkiye'nin merakla beklediği tarihi çağrı geldi. İstanbul'da basın açıklaması yapan İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını paylaştı. Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Öcalan'ın tarihi çağrısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz.

"BARIŞ İÇİN KATLILARIMIZI BUNDAN SONRA DA ESİRGEMEYECEĞİZ"

Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz.

"ÇAĞRI ÖNEMLİDİR"

Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz. Hiç şüphesiz meseleler, temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülür. Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür. İç barış ise, otoriter bir sistemde değil, demokratik düzende, hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle sağlanır.

"ANAYASA İHLALLERİNE SON VERİLMELİ"

Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi doğrultusunda, her zaman barış ve demokrasi çabalarının yanında; savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısındayız."

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
Öcalan\'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel\'den ilk açıklama

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Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • netlog321:
    hayırdır savaş mı vardı,bizim şanlı ordumuzun karşısında başka bir ordu mu vardı..üç beş çapulcu ve apo ıtı mi muhattap 23 6 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    komiksin chp 16 13 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    hep beraber satın vatanı hadi bakim 6 10 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    aslında içi kan ağlıyor ibibiğin..çünkü pkk biterse dem lilerde cuhape ile ortaklığı bitirecek ve kendi adaylari ile artik yola devam edecekler, hem genelde hem yerelde...hemde cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adaylarıyla seçime girecekler ve cuhape nin klasik yüzde 25 i her seçimde tek başına kalacak.. 7 4 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    pisiktir özgür pisiktir az adam olun da 3 2 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Allah Allah biz de yedik. 2 0 Yanıtla
  • Esentepe:
    gine döneklik yaptilar. hic bi duruslari yok!! 0 0 Yanıtla
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