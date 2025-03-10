Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Geniş Video İzle

MHP lideri Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına itiraz edip "Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Yapılan açıklamayı hep birlikte gördük. Biz aynı noktadayız. Yasal zeminin açılması, bu diyalog süreci açısından önemli" diye konuştu.

10.03.2025 15:34  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etmişti.

"SİLAHLAR TESLİM EDİLMELİDİR"

Süreçle ilgili yeni bir değerlendirmede bulunan MHP lideri Bahçeli "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir" demişti.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA İTİRAZ ETTİ

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına da değinen Bahçeli "Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantiki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur. Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi. Bugün DEM Parti ve CHP'nin heyetleri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuyla ilgili olarak "Yapılan açıklamayı hep birlikte gördük. Biz aynı noktadayız. Yasal zeminin açılması, bu diyalog süreci açısından önemli" diye konuştu.

Öcalan\'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti\'den Bahçeli\'ye ilk yanıt

DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Ermurat:
    Dur bakim dem ne istedi onuda acıklasın bahceli 18 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam kaldırıldığında kımlerın ımzası vardı acaba 8 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Kimler kimlerle 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

16:08 Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
22:26 Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
22:25 Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:07 AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
21:49 Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 16:37:14. #7.13#
SON DAKİKA: Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.