Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi? - Son Dakika
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Politika

Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

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DEM heyeti, PKK'ya çağrısı yapması beklenen Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti. Görüşmenin ardından saat 17.00'de açıklama yapılması, İmralı'dan tarihi silah bırakma çağrısının gelmesi bekleniyor. Çağrıda Öcalan'ın bir şart sunmayacağı ve İmralı Cezaevi'nde kalmaya devam edeceği ifade ediliyor.

27.02.2025 12:18
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DEM heyeti, PKK'ya çağrısı yapması beklenen Öcalan'la görüşmek için bugün 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet pazar günü Ankara'da yapacağı duyurulan açıklamayı sürpriz bir şekilde bu akşam için İstanbul'a aldı. Bu gelişmelerin ardından Abdullah Öcalan'ın çağrısının içeri en çok merak edilen konular arasında. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova çağrının içeriğine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı bugün üçüncü kez ziyaret etti. Daha önce DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet genişletilerek 7 kişiye çıkarıldı. Adaya üçüncü ziyareti yapan heyet; Önder ve Buldan'ın yanı sıra eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın avukatları Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşuyor.

ÇAĞRININ METNİ TAKSİM'DE OKUNACAK

Ankara'dan İstanbul'a alınan çağrıyla ilgili duyurunun süreci hızlandırmak ve provokasyon riskini azaltmak amacıyla yapıldığı ifade edildi. DEM Parti'den açıklamada, "İmralı Heyeti'nin Sayın Öcalan ile görüştükten sonra bugün (27 Şubat Perşembe) saat 17:00'de Elit World (Taksim) Otel'de açıklama yapacaktır." denildi.

"SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE ÖRGÜTÜN FESHİNİ İÇERECEK"

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriğine ilişkin CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında açıklamalarda bulundu. Canova, çağrının silahların bırakılması ve örgütün feshini içerdiğini söyledi.

İşte CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın canlı yayında aktardığı kulis bilgileri:

"Bugün İmralı'dan net bir açıklama bekleniyor yani silahların bırakılması ve örgütün feshi... Edindiğim bilgilere göre; kendisi ile görüşecek olan 7 kişilik heyete 1 sayfalık bir açıklama verecek onlara kendi açıklamasını okuması da söz konusu olabilir Bu 1 A4 sayfasına yazdığı açıklamada öncelikle PKK'nın kuruluşunu anlatması silahlı mücadele gerekçesinin anti demokratik uygulamalar, Kürt kimliğinin tanınmaması vb. gibi nedenlere başlatıldığına dikkat çekmesi bekleniyor. Ardından da gelinen noktada demokratik açılımlar, atılan adımlar ve elbette jeopolitik gelişmeler nedeni ile PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını vurgulaması söz konusu.

"ARTIK SİLAH BIRAKMA GEREKLİLİK"

Artık silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna atıfta bulunması ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi bekleniyor aynı zamanda Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da yine beklentiler arasında tam ifadesi ne olacak hep birlikte göreceğiz ama büyük ihtimalle kendisi örgüt ele başı olarak fesih kararı alacak gibi duruyor. Peki bu çağrıyı niçin yapacak karşılığında ne aldı? Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok açıklamasında da silah bırakmayı ve feshi şarta bağlamaması neden feshettiğini gerekçeleri ile açıklaması beklentisi çok yüksek. Her fırsatta bu çağrının devlete değil PKK'ya yani terör örgütüne yönelik olacağı zaten vurgulanmıştı PKK'nın tüm uzantılarını kapsıyor.

"AF YOK, UMUT HAKKI GÜNDEMDE DEĞİL"

Karşılığında ne verilecek, bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok deniyor. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. O çağrı sonrası örgütün ne karşılık vereceği beklenip görünecek. Af çıkar mı? Af yok. Umut hakkı da çok konuşuldu. O da yok. İmaralı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım olmayacak diye ifade ediliyor."

Abdullah Öcalan\'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

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Son Dakika Politika Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    güzel gelişme 6 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Pek İnandırıcı Gelmedi Bana Sonucu Basit Serbest 6 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    kim takar bunu 5 3 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Koltuk sevdası için Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne karşı atılacak adımlar namına herkes ile birlik olup zeytin dalı veriyorlar. TÜRK devleti teröristler ile pazarlık yapmaz diyenler işleri düşünce aynı kaptan yiyorlar, bir birlerinin ağızlarını siliyorlar. Şunun bırakın açıklama yapmasına isminin resminin geçmesi bile imkan verilmesi iğrendiriyor. Evet bu ülkede herkes TÜRK değil zate herkes TÜRK olamaz lakin TÜRKİYE CUMHURİYETİ'ne ihanet eden herkes haindir. 5 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Görelim bakalım flim nasıl bıtecek 2 0 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    bu adam bişey istemeyecekse ceza evinde kalacaksa niye barış isterki aklım almıyor 0 2 Yanıtla
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