Öcalan\'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.
Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; yaşanan gelişme büyük yankı uyandırdı.
Çağrının ardından yaşanan gelişmeye ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşasın terörsüz Türkiye. Yaşasın insan kardeşliğimiz" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Sehirlioğlu, Öcalan'ın çağrısına "Biz İmralı demiyoruz. Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yoktur" diyerek tepki gösterdi.
İYİ Parti ise Genel Merkez binasına "Unutmayacağız unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı bir pankart astı.
Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala, "Sonuç gerçekleşecek mi buna bakacağız." dedi.
"Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" diyen Efkan Ala, "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?' dedi.
Ala, "Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" diye konuştu.
Çağrıya en sert tepkiyi gösterenlerin arasında ise İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır yer aldı. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz Türk milletini aptal mı sanıyorsunuz? PKK Suriye'nin kuzeyinde PYD'ye katıldı. Türkiye için yeni tehdit Suriye kuzeyinde oluşan PYD yapısıdır. PKK kendini feshettiğini söyleyerek, içinde barınacağı PYD'yi Türkiye'nin sınır ötesi müdahalelerine karşı koruma altına alıyor. Pkk yoksa hangi sebeple Türkiye o bölgeye müdahale edecek?BOP işliyor" ifadelerini kullandı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sarıgül, "Türk Kürt kardeştir. Kalleş olan Amerikadır" diye yazdı.
23. Dönem AK Parti Milletvekili ve DEVA partisinin kurucularından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesi çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Ekmen açıklamasında, "İnşallah elinde silah tutan PKK bu çağrıya olumlu cevap verir. Umut ediyorum bu süreç başarıyla tamamlanır. Muhalefet olarak meclis zemininde elimizden gelen bütün pozitif katkıyı veririz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler - Son Dakika
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