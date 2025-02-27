Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler

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DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmesinin ardından Öcalan'ın çağrı metni kamuoyu ile paylaşılırken; çağrı metnine ilişkin çok sayıda tepki ve yorum geldi.

27.02.2025 18:01
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; yaşanan gelişme büyük yankı uyandırdı.

İLK TEPKİLER DİKKAT ÇEKİCİ

Çağrının ardından yaşanan gelişmeye ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşasın terörsüz Türkiye. Yaşasın insan kardeşliğimiz" ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Sehirlioğlu, Öcalan'ın çağrısına "Biz İmralı demiyoruz. Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yoktur" diyerek tepki gösterdi.

İYİ PARTİ PANKART ASTI

İYİ Parti ise Genel Merkez binasına "Unutmayacağız unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı bir pankart astı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala, "Sonuç gerçekleşecek mi buna bakacağız." dedi.

"Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" diyen Efkan Ala, "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?' dedi.

Ala, "Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" diye konuştu.

ÜMİT DİKBAYIR: TÜRK MİLLETİNİ APTAL MI SANIYORSUNUZ?

Çağrıya en sert tepkiyi gösterenlerin arasında ise İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır yer aldı. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz Türk milletini aptal mı sanıyorsunuz? PKK Suriye'nin kuzeyinde PYD'ye katıldı. Türkiye için yeni tehdit Suriye kuzeyinde oluşan PYD yapısıdır. PKK kendini feshettiğini söyleyerek, içinde barınacağı PYD'yi Türkiye'nin sınır ötesi müdahalelerine karşı koruma altına alıyor. Pkk yoksa hangi sebeple Türkiye o bölgeye müdahale edecek?BOP işliyor" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN MESAJ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sarıgül, "Türk Kürt kardeştir. Kalleş olan Amerikadır" diye yazdı.

"MUHALEFET OLARAK POZİTİF KATKIYI VERİRİZ"

23. Dönem AK Parti Milletvekili ve DEVA partisinin kurucularından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesi çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Ekmen açıklamasında, "İnşallah elinde silah tutan PKK bu çağrıya olumlu cevap verir. Umut ediyorum bu süreç başarıyla tamamlanır. Muhalefet olarak meclis zemininde elimizden gelen bütün pozitif katkıyı veririz" ifadelerini kullandı.

Öcalan\'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Güncel, İmralı, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Cihan CANKAYA:
    neden acaba bir kesim terörün bitmesine bu kadar tepkili ? 127 53 Yanıtla
  • Ertuğrul Karadağ:
    O pankart asanlar zafer partililer bilmem ne şimdiye kadar terörle mücadelede nerede inisiyatif almışlar hangi adımı atmışlar bu insanlar terörün ve bu tarz şeylerin bitmesini istemiyor keza beslenecekleri başka mecra yok bilge lider Devlet bahçeli sn cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün vatan sever milliyetçi muhafazakar insanlara saygımız sevgimiz sonsuzdur Rabbim devletimizi milletimizi terörden ve cümle vatan hainlerinin şerrinden korusun 83 45 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Bu ülkenin bölücü unsuru bitmez. PKK gider AKP gelir, FB gider GS gelir. Fetocu gider Tayyipci gelir. Coğrafyanın kaderi bu. 46 47 Yanıtla
  • Serhat Şahin:
    Ennn doğru ve Ennn net Açıklamayı Ümit Dikbayır Yapmış Kendisini Tebrik Ediyorum Diğerleri Tiyatrocu Kınık İmiş vs... 47 36 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    pkk biterse sanırım bu anıranlar neyin üzerinden propaganda yapacağız diyorlardır iki yüzlü karaktersizler pkksiz bir Türkiye Daha güzel olacaktır inşallah 62 20 Yanıtla
  • Bu Kim:
    ümit özdag mosadçi neden terorun bitmesinden rahatsizlandi acaba 40 29 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkalı yahudıler bu konuda ne dusunmus acaba 23 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Çözüm sürecinde de terör bitecek diyen kesim aynı kesimdi sonra neler oldu herkes gördü yine sonuç değişmeyecek ayak numaralarına kadar biliyoruz diyen kesimde aynı kesim yani insallah çözüm sürecinde yaşananlar yine yaşanmaz terör ile pazarlık yapılmaz kafasına sikarsın konuyu kapatirsin 15 1 Yanıtla
  • Neset null:
    silah falan bırakmaz bunlar Suriye'ye kaçıp ordan devam etcekler veya zaman kazanıp toparlanacaklar çözüm süreci gibi olacak bunlara güven olmaz 13 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    son kez yazayim bu konuyla alakalo.. pkk dedi sadece ismini gecirmedigi ypg su bu ile faaliyet alanlarini bugunlerde suriye sonrasi yine bize cevireceklerdir.. butun hepsinin adi neden gecmediye biri cevap versin siyasilerden 14 0 Yanıtla
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