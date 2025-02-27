Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı

Geniş Video İzle

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın silah bırakma çağrısını paylaştı. Öcalan'ın çağrısının açıklandığı basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Sırrı Süreyya Önder ile çağrının Türkçe metnini okuyan Pervin Buldan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmesi dikkatleri çekti.

27.02.2025 20:36  Güncelleme: 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" dedi.

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı basın toplantısının açılış konuşmasını DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan isimlerden Sırrı Süreyya Önder yaptı. Önder, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı

Önder, şu ifadeleri kullandı: "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Filiz kütükten kuvvetlidir. Şimdi huzurlarınızdayız. Varlığımız umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Öyle de devam edecek. Ta ki bu ülke bir gülistana dönene kadar. Bugünlerin de çok yakın olduğunu biliyoruz. Emeği geçen bütün siyasilere Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Devlet Bahçeli'ye sayın Özgür Özel'e ismini sayamadığım bütün muhalefet liderlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı

BULDAN DA TEŞEKKÜR ETTİ

Önder'in açıklamalarından sonra Öcalan'ın çağrısının Kürtçe metnini Ahmet Türk okudu. Ardından söz alarak çağrının Türkçe metnini okuyan Pervin Buldan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Öcalan\'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Dünya, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın tarihi açıklamasında 'Bahçeli' ve 'Erdoğan' detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nis Ard:
    eee PKK ve Kürt sorunu kalmadığına göre MHP kapanabilir 42 30 Yanıtla
  • Sk 06:
    demlenen zilliyetçi parti başkanı Bahçeli başkan olsun akp pkk mhp kolkola 28 16 Yanıtla
  • Rıfat Turgut:
    Şimdi bunlara ne vaad edildi; ilerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım.Şimdi usturupluca hayırlı olsun demekten başka bir şey gelmiyor aklına…Umarım verdikleri vaadler ; şehit ailelerinin ve bu uğurda sakat kalan gazilerimizin ahını alacak ve Yüce Türk Milletinide çileden çıkaran türden olmasın 19 14 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Bahceci yargılanmalı mhp kapatılmalidır önce apoyu astırmadı simdide serbest bırakma hevesinde 12 14 Yanıtla
  • Nejdet Demir:
    Değerli Türk halkı biz 81 iliz hepimiz bir olalım abice kardeşçe yaşayalım ülkemizi koruyalım ırkçılık yapmayalım Barış her zaman iyidir artık ne Kürt anaları ne Türk anaların gözyaşı dökmesin bir olalım gözyaşlarımız biz kendimiz silelim 13 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Evlere şenlik var 9 2 Yanıtla
  • Cenk:
    Yavaş yavaş 4 yapraklı Siyonistlerin yoncasi için. Ortadoğu başlayan Suriye, Irak, İran, Türkiye ile devam edecek olan plan için tam gaz devam. Bu Millet bu ihaneti unutmaz... 8 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    halkımız bu sorunu tam anlamadığı belli nereleri kapsıyor halk ne durumda sadece silahlı terör mü bunu yapıyor mücadele eden ile itifak kuran birlikte olanları ayırt edemiyor türkiye güney doğusunda elli yıldır elli bin şehit vermiş ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz diyenler chp itifak kuran şehir itifakı yapan chp uzlaşı arayan sorunu çözmeye çalışanları suçlamazlarmı birde 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 22:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.