Öcalan'ın yıllar sonra yayımlanan fotoğrafında yer alan kişilerin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın yıllar sonra yayımlanan fotoğrafında yer alan kişilerin kim olduğu ortaya çıktı

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrı metni kamuoyu ile paylaşılırken; Öcalan ve 7 kişilik Dem Parti heyeti ile birlikte çekildiği fotoğraf da yayımlandı. Fotoğrafta heyet dışında yer alan kişilerin kim oldukları belli oldu.

27.02.2025 18:33  Güncelleme: 19:15
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; 7 kişilik DEM Parti heyeti ve Öcalan'ın birlikte çekildiği fotoğraf da yayımlandı. Fotoğrafta heyet dışında yer alan kişilerin kim olduğu ise merak konusu oldu.

KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında toplam 11 kişinin yer aldığı fotoğrafta, heyet dışında bulunan 3 kişinin kim olduğunu açıkladı. Saymaz, söz konusu üç kişinin İmralı'da kalan terör örgütü PKK hükümlüleri olduğunu söyledi.

İMRALI'DAKİ DİĞER HÜKÜMLÜLER KİMLER?

1999'dan beri İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan'ın isteğiyle 2015 yılında farklı cezaevlerindeki kalan beş terör örgütü PKK hükümlüsü yanına gönderilmişti.

Söz konusu terör örgütü PKK hükümlülerin Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş, Nasrullah Kuran, Sait Yıldırım ve Veysi Aktaş olduğu belirtilirken; Sait Yıldırım gittikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirmesi nedeniyle Bursa Cezaevi'ne nakledildiği ve yerine 15 Temmuz 2015'te Hamili Yıldırım İmralı Adası'na gönderildiği biliniyor.

ÇAĞRIDA NE DENİLDİ?

DEM Parti İmralı heyeti tarafından, canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okundu. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Öcalan\'ın yıllar sonra yayımlanan fotoğrafında yer alan kişilerin kim olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Politika Öcalan'ın yıllar sonra yayımlanan fotoğrafında yer alan kişilerin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gökhan Arslan:
    Reisiniz sag olsun. 3 0 Yanıtla
  • isa kızmaz:
    Benim açımdan hiçbir mana ifade etmiyor. Hiçbirini adam yerine koymuyorum. Eşkiya başı ve ekibinin canı cehenneme. 0 0 Yanıtla
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