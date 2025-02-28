Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı - Son Dakika
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Politika

Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan, ''Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'' adı verilen basın açıklamasında okunan mektubunda, ''Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır'' vurgusu yaptı. Öcalan kullanmış olduğu bu ifade ile terör örgütünün peşinden koştuğu ve asla gerçekleşmeyecek hayali de tarihin çöp sepetine atmış oldu.

28.02.2025 11:52
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Üçüncü kez görüştüğü DEM Parti'nin İmralı heyeti aracılığıyla beklenen çağrısını yapan Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'dan tüm gruplarının silah bırakmasını ve kendisini feshetmesini istedi.

"TARİHİ SORUMLULUK"

DEM Parti'nin 7 kişilik heyeti, dün İmralı'ya yaptığı 3. ziyaret sonrası, İstanbul'da terör örgütü lideri Öcalan'dan aldıkları tarihi mesajı duyurdu. Önce Kürtçe, daha sonra Türkçe okunan bir sayfalık metinde Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu irade ve siyasi partilerin olumlu yaklaşımıyla oluşan iklimde, bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Terör örgütünden şartsız koşulsuz silah bırakmasını isteyen Abdullah Öcalan, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim" ifadelerine yer verdi.

Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

AYRI DEVLET YOK

Öcalan'ın çağrısındaki önemli noktalardan biri de "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" vurgusunun yapılmasıydı. Öcalan, satır arasındaki bu mesajıyla terör örgütünün yılladır peşinden koştuğu "Ayrı devlet" hedefini de tarihin çöp sepetine atmış oldu.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISININ 4 ADRESİ VAR

  • Kandil ve PKK
  • Suriye'de PKK- YPG yapılanması
  • DEM Parti
  • Avrupa'daki yapılanma

İZLEME SÜRECİNE GEÇİLİYOR

Yapılan bu çağrıdan sonra izleme sürecine geçilecek. İzleme sürecinin en fazla 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Kandil'in, Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda PKK kongresini toplayıp fesih kararı alması bekleniyor. PKK kongreyi toplayıp böyle bir kararı alacak mı yoksa terör faaliyetlerine devam edecek mi? Bu süre zarfında bu durum netleşecek.

Öcalan, PKK\'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

Abdullah Öcalan, Politika, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    peec kurusu 7 2 Yanıtla
  • Esentepe:
    Basbugu ve Reisi begenmeyenlre gelsin!!! 0 8 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    PKK kendini feshetmez. 40 yıldır özgürlük savaşçılarımız bu dava için boşuna mı öldürüldüler diyip kendini kapatmaz. Murat Karayılan, Apo yu takmaz. PKK yı artık o yönetmiyor demişti. Bu unutulmamalı. 0 0 Yanıtla
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