Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: "Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın" - Son Dakika
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Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: "Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın"

24.03.2022 15:14

Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: "Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okul ziyaretinde öğrencilerin "Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın" şeklindeki isteği herkesi gülümsetti.

Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: "Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın"

SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okul ziyaretinde öğrencilerin "Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın" şeklindeki isteği herkesi gülümsetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'un Canik ilçesinde yeni yapılan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bakanın ilkokula geleceğini duyan çevredeki 8. sınıf öğrencileri de okula gelerek bahçesinde beklemeye koyuldu. Bakan Özer, okul binasından çıktığı esnada kendisini alkışlayan öğrencileri yanına çağırdı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

"Müzikten bırakıyorlar"

Çekilen fotoğraf sonrası öğrenciler Bakan Özer'e gülümseten isteklerini sıraladı. Öğrenciler, "Hocam müzikten bırakıyorlar. Sınıfta kalma olmasın. Hep sınıfta kalıyoruz. LGS kolay olsun" diye seslendi. Öğrencilerin anlatımına göre Bakan Özer de onlara, "Derslerinize iyi çalışın, her şeyi başarırsınız" diye karşılık verdi. O anlar Bakan Özer ve beraberindeki protokolü gülümsetti. Özer çocukların isteklerini dinledikten sonra okuldan ayrıldı.

Okul çıkışında da Bakan Özer'i alkışlarla uğurlayan ortaokul öğrencileri daha sonrasında isteklerini kameralarla da paylaştı. Öğrenciler isteklerini, "Sınıfta kalma olmasın. Beden 4 ders olsun. LGS'ye kolay olsun" diye sıraladı. Bazı öğrenciler matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinden şikayet ederek aldıkları notaları söyledi.

Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın
Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın
Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Samsun, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: 'Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın' - Son Dakika


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