Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, ''Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın.'' çağrısının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti'de 15 milletvekilinin MHP'ye katılmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Söz konusu gelişmenin Bahçeli'nin konuşması sonrasında yaşandığı belirtildi.

22.10.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamanın ardından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İYİ Parti'de 15 milletvekilinin MHP'ye katılacağı iddia edildi.

BAHÇELİ'DEN "ÖCALAN" ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

"İYİ PARTİLİ 15 VEKİL MHP'YE GEÇİYOR"

Bahçeli'nin açıklamasının yankıları sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bahçeli'nin konuşmasının hemen ardından, İYİ Parti'de 15 milletvekilinin MHP'ye geçmek için harekete geçtiği öne sürüldü. İstifa edecek isimlerin partinin önemli kişileri olduğu belirtildi. Bunlardan bir tanesinin de geçtiğimiz haftalarda istifasını sunan Dursun Ataş olduğu iddia edildi. Öte yandan istifa edecek isimlerden bazılarının AK Parti'ye geçme fikri üzerinde düşündüğü ifade edildi.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Olay iddia! Bahçeli\'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP\'ye geçiyor

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Güncel, MHP, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • baba yorgun yorgun:
    Bahçelinin sözlerini yanlış anlayan insan var gelsin konussun terör bitsin anlatsın herkeze sonra tekrar icerde yani disarda olmucak serbest kalmicak 60 390 Yanıtla
    V. A.:
    Devlet okadar aciz mi buna mı kaldı pkk yı btrmek.. rezillllll 1 0
    Ömer Özen:
    miktir ordan abd bitti demeden hic bisey bitmez demek barzaniyle gecen hafta bi pazarlik yapildi belli adam bosuna gelmedi demekki 1 0
    Fatih:
    Sende bunu yedin he 1 0
  • Zafer Aşık:
    15 iyi partili Mhp ye, MHP lilerin tamami da DEM ve TİP' e gececekmis. Lan Can ATALAY Deblet BAHCELİ' nin yaninda masum.kalmadı mı? O garip oldu şimdi. 244 24 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    SİZ BİTTİNİZ CUMHUR İTTİFAKI,allah rahmet eylesin. 228 36 Yanıtla
  • İbrahim Güneş:
    DEM li vekiler terörist başını dinlemiyor. Cumhurbaşkanın amacı bunların gerçek yüzünü halk'a göstermek. Kimlere hizmet ettiğini ispatlamak en başta DEM vekiller karşı cıkaçaklar veya ayak oyunları yapacaklar... 66 192 Yanıtla
    Samet Aldemir:
    kendini kandırma Bahçeli'nin sozleri açık resmen terör seviciligi yapıyor burda 1 0
    Ömer Melekoğlu:
    Heyeee 1 0
    tekin demir demir:
    al bunun gibiler inanmaya basladi padisaha 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.