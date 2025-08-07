CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı - Son Dakika
CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı

CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı
07.08.2025 23:21
CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün Tuzla mitinginde, "İBB davası borsası" oluşturulduğu iddiasında bulunarak ismini verdiği avukat Antalya'da yakalandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Tuzla'da gerçekleştirilen mitinde ilginç bir iddia gündeme getirdi. Özel, "İBB davası borsası" oluşturuldu diyerek Mehmet Yıldırım isimli avukatın "tutuklularla rüşvet ilişkisi içinde" olduğunu öne sürdü.

ÖZEL'İN İSMİNİ VERDİĞİ AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu avukat Antalya'da gözaltına alındı. Avukatın işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "06.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak 'nüfus ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

ÖZEL'DEN "İBB BORSASI" İDDİASI

Özel konuya ilişkin şunları söylemişti: "Namuslu insanlara hiçbir kanıt yokken iftira attıranlar şimdi onlara kanıt bulamadıkları için iyice telaşa kapılıp bir yandan saçmalarken bir yandan da akıl almaz şeylere cüret etmeye başladılar. Şu anda buradan mesleklerini kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp 'beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım, şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin İstanbul Büyükşehir Belediye davası borsası oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil, kanıtların elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum.

"ELİMDE KANITIM VAR"

Bir avukatın, adı M.Y., tam mı söyleyeyim? Mehmet Yıldırım... Bir avukatın, gezip şirketleri, sana da şu gelebilir bu gelebilir, şöyle yaparsan seni kurtarırım dediğini. Bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini (dekont elde), bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini -tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada- ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek dediğini, bu dediğinin gerçekten de o gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptığını, yetmez bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştüğünü bilmiyorum, bilmiyorum... Elimde kanıtım var. Bunu yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na veriyorum."

Hani 560 milyar dolar rüşvet var dediler ya Ekrem Başkan'a. Bir kör kuruşu ispat edemediler. Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır: HSK'ya yarın, tarih gün, saat dekont vereceğiz. HSK'ya avukatın 40 dakikalık Whatsapp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. HSK, o döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı HSK'nın elindedir, emrindedir."

Özgür Özel, İstanbul, Politika, Antalya, Güncel, Tuzla, Son Dakika

CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı

23:36
