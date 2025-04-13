Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor - Son Dakika
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Politika

Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor

Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor

İBB'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine nakledileceği iddia edildi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın aralarında Murat Ongun'un da yer aldığı isimlerin Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli cezaevlerine nakledileceğini belirtirken, avukat Hüseyin Ersöz ise tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

13.04.2025 08:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine sevk edilmesinin kararlaştırıldığı iddia edildi. Gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk edilecek tutukluların isimlerini ve gönderilecekleri cezaevlerini açıkladı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN İSİM İSİM LİSTELEDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın aktardığı bilgiye göre, tutukluların cezaevi dağılımı şu şekilde olacak: Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ Cezaevi'ne, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli Cezaevi'ne sevk edilecek.

"TUTUKLULAR SEVK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ"

Konuya ilişkin bir açıklama da avukat Hüseyin Ersöz'den geldi. Ersöz, Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı doğrultusunda tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Saat 21.00 itibarıyla sağlık kontrolünden geçirilen tutukluların, sabah saatlerinde gerçekleşecek nakil için hazırlık yapmaları istendi.

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Gökhan Günaydın, Hüseyin Ersöz, Murat Ongun, Politika, Tekirdağ, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Çorlu, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • k K:
    Rakibi imamoğlunu devre disinda birakmak icin hapse atirmasi devlete maliyeti en az 1 tiriliyor tl dir bu parayi halkta zamlarla alacak saray.. Turkiyenin dis borcu 550 milyar dolar dolari 2 tl artirilmasina neden oldular.bu Madi zararin yuzde 10 nunu dahi pkk ve feta ulkeye vermemistir ama bunlar verdi. Bunlarda vatan hayini degilmi? 27 21 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Ayırdılar (parayı) sevenleri :) 15 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    halkı kin ve nefrete sürükleyen muhalefet o kadar gözlerini kör etti ki seksen milyon konser verenlerin pariste halkın parası ile içip eğlenip gelenlerin masum olduğuna nasıl inanana biliyor akıl alır gibi değil siz merak etmeyin delileri olmasa tutuklanmaz daha ne kadar sizi onlara karşı savunabiliriz geldi zararı herkesin başına 10 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    NE RAKİP MİŞ SON C.B SEÇİMİNDE 10 PARTİ BİRLEŞTİ 6 LI MASA YETMEDİ DIŞARDAN KÜRSÜLER BİLE DESTEK VERDİ AMA BAŞ KOMUTAN REİS İ CUMHUR ERDOĞAN HEPSİNİ ÜST ÜSTE KOYUP........ GÖMDÜ HIRSIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YOK RAKİP MİŞ FALAN FİLAN GEÇİN 1 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yer açıyorlar turpun büyüğüne 0 0 Yanıtla
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