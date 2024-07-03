Olay iddia! Şimşek\'ten AK Partili belediye başkanlarına uyarı: Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz

Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

"TASARRUF TEDBİRLERİ YENİ BİR KRİZE NEDEN OLDU"

Makam aracı sayılarının azaltılması, aylık akaryakıt limitinin sınırlandırılması gibi uygulamaların devreye sokulduğu tasarruf tedbirlerinin ise AK Parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlediği iddia edildi.

AK PARTİLİ BAŞKANLARA SERT UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mevcut mali kurallara uymadıklarını düşündüğü AK Partili belediye başkanlarını sert bir dille uyardığı öne sürüldü.

"KAMU TASARRUFLARI BİZİ BAĞLAMAZ DİYE DÜŞÜNMEYİN"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şimşek "Kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek.

Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü.

"İSTİHDAM BÜROSUNA DÖNÜŞMÜŞSÜNÜZ"

Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun" ifadelerini kullandı.