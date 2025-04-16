Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Kurtulmuş ve Çelik, doktorlardan Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

ÖMER ÇELİK: HEPİMİZ ÖNDER ŞİFA BULMASI İÇİN DUA EDİYORUZ

Ziyaretten sonra hastanenin önünde basın açıklaması yapan Ömer Çelik, Önder'le daha önce aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Çelik şunları söyledi: "Kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren, sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar, hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi süreci, ameliyat sürecinin sonunda şu an da yoğun bakımda. Şu an hocamızdan aldığımız bilgiye göre, durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem TBMM'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz şifa bulması için dua ediyoruz.

"ÖNDER 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞALIM ONDAN SONRASI KOLAY' DERDİ"

Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde, bu rahatsızlığından söz açılırdı ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım, ondan sonrası kolay' derdi. 'Emanetin sahibi Allah'tır' derdi. Biz de her zaman 'aman sağlığına dikkat et, aman sağlığın konusunda titiz ol' derdik.

"GÜÇLÜ BİR KİŞİLİK"

Meclis'te bazen mesai bittikten sonra yasama çalışmaları, geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri, zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi, inşallah bu süreçleri de atlatmasını da sağlar. Bir kere daha yüce Meclis'e, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."