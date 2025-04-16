Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı. Önder'le olan bir diyaloğunu paylaşan Ömer Çelik, ''Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım, ondan sonrası kolay' derdi.'' ifadelerini kullandı.

16.04.2025 20:01
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Kurtulmuş ve Çelik, doktorlardan Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

ÖMER ÇELİK: HEPİMİZ ÖNDER ŞİFA BULMASI İÇİN DUA EDİYORUZ

Ziyaretten sonra hastanenin önünde basın açıklaması yapan Ömer Çelik, Önder'le daha önce aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Çelik şunları söyledi: "Kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren, sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar, hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi süreci, ameliyat sürecinin sonunda şu an da yoğun bakımda. Şu an hocamızdan aldığımız bilgiye göre, durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem TBMM'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz şifa bulması için dua ediyoruz.

"ÖNDER 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞALIM ONDAN SONRASI KOLAY' DERDİ"

Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde, bu rahatsızlığından söz açılırdı ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım, ondan sonrası kolay' derdi. 'Emanetin sahibi Allah'tır' derdi. Biz de her zaman 'aman sağlığına dikkat et, aman sağlığın konusunda titiz ol' derdik.

"GÜÇLÜ BİR KİŞİLİK"

Meclis'te bazen mesai bittikten sonra yasama çalışmaları, geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri, zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi, inşallah bu süreçleri de atlatmasını da sağlar. Bir kere daha yüce Meclis'e, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
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Son Dakika Politika Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • xpwzxtzxjq:
    Bir akpartili olarak dualarımızı eksik etmiyoruz. bu süreçte sizin gibi tecrübeli siyasetçiler olmalı. CHP gibi ülke menfaatini hiçe Sayan bir partiden ise sizin gibi çözüm odaklı bir parti ile koalisyon daha iyi görünüyor. 71 220 Yanıtla
    Murat :
    Alışığız sizin ne zaman kime dua ettiginize. Dua ettikleriniz nedense hep ya ilk çok sevip sonra ters düştüğünüz yada ilk ters düşüp sonra sevdiğiniz kişiler oluyor. Hoca efendiler,sayın öcalanlar vs. örnek çok.(Ne CHP li ne de başka partili sadece ülkücüyüm) 33 10
    Hakim ATMACA:
    A dan Z ye plan ve fitneliği olan bi kulüp Bu Özgür beyin kendi lafıdırALLAH bizleri bunların şerrinden korusun 2 8
  • Elvan4493:
    bak bak kurnaza bak buradanda malzeme çıkarıyorlar . 171 59 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Reis’in tek hatası dem’i cehapeye yakınlaştırmak oldu. ne vaat ediyorlarsa verecek güçte ne diye belediyeleri kaybediyorsun. Anlaş bak yoluna. cehapenin baş geçme tehlikesindense dem ile siyasi çözüm olabilir. umarım aynı hataya düşmez. dem ve MHP Akp koalisyonu ülkenin refahını arttıracaktır. cehape gitsin İngiltere’ye bizi şikayet etmeye devam etsin. 50 155 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Hani teroristti bunlar , muhalefet DEM'le görüsürken demediginizi bırakmıyordunuz, kudugunu soyledigin diyologta hastalıgina dikkat etmesi gerektiğini söylediğinde " yok iyi günlere ulaşalım, terörsüz Türkiye yaratalım"şeklindeki beyanları ise çok inandirıci değil, uydurmuşsun, zaten adamları sevdiğinizden değil menfaatiniz oldugundan böyle guzelleme yapıyorsun 159 16 Yanıtla
    Seçkin Tataroğlu:
    insanlar ama 1 5
  • Ölüyen Yürüler:
    tbmm = pkk 76 45 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN.BARIŞ ELÇİSİ,KALBİ GÜZEL İNSAN. DUALAIMIZ SENİNLE.TÜRKİYENİN GURURU. NECMETTİN COŞKUN 91 26 Yanıtla
  • Murat :
    Allah'ım sen konuyu biliyorsun 82 25 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    yani siz daha önceden demleniyordunuz birde chpkk diyorsunuz çok yazık açık veriyorsunuz 83 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    yav he Ömer Çelik yersen ne faydan oldu millete onu söyle 60 4 Yanıtla
  • Resul Bey:
    vay be neymiş bu sırrı efendi devlet madalyası da verin bari yazıklar olsun, şühedadan da utanmıyor musunuz? 26 25 Yanıtla
  • Sk 06:
    haysiyet kalmamış akppkkmhp kolkola ey CHP ne ey 20 3 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    külliyen yalan 14 2 Yanıtla
  • 205622:
    sarayın soy... Şi yine çıkmış meydana 12 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bol bol kelimeyi islemeleri lazim pardin iki kelimeyi.. cumle olumlu.. insan zihni olumlu algilar.. calisilmis hareket bunlar.. bu muhalefetin com sey ogrenmesi lazim bunlardan cok.. 10 2 Yanıtla
  • Apple User:
    İktidar aleyhinde ki yorumlar fazla beğeni alınca niye siliyorsun yandaş SonDakika haber !!!! 11 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ne zaman diyordunuz terorist ilan ederken mi? 9 1 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Hadi Caan Hadi Gülüö benim iyi günlerde bulışalım 7 1 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Akp liler rüzgar gülü gibi oy verdikleri ufledikce dönüyorlar 1 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Sevgi pıtırcıkları 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş - Son Dakika
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