AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Çelik, ''Katliam rejiminin ana kolonları durumu görüp kendilerin B planını yapmışlar'' ifadelerini kullandı.

17.12.2024 21:12  Güncelleme: 21:42
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin yankıları devam ederken; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİLERİNE B PLANI YAPMIŞLAR"

Habertürk canlı yayınında konuşan Çelik, "Hizbullah'ın Lübnan'a odaklanması gibi sahada değişen bir gerçeklik var. Alttaki destek çekilince ayakta duran yapı darmadağın oldu gitti. İstihbarat başkanı, kardeşi Mahir'in kaçışından bahsediliyor. Demek ki katliam rejiminin ana kolonları durumu görüp kendilerine B planını yapmışlar. Nihayetinde onlar da ipin ucunu bırakmış. Türkiye HTŞ'yi destekledi, HTŞ'ye Türkiye'ye 'bu saldırıları yap' şeklinde iddialar var. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Biz 'daha fazla kan dökülmesin, siyasi bir çerçeve çıksın' dedik. Esad buna yanaşmadı" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"HTŞ ÖNCE KENDİSİNİ SAVUNMA İÇİN POZİSYON ALDI"

"Herkesin bildiği, artık televizyonlarda ezberlediği bir sürü gücün konuşlandığı durum vardı. Asıl HTŞ'nin çıkış yeri İdlib'di. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi vardı. Rejim adına orada bulunanların saygı göstermesi gerekiyordu. Uzun zamandır olan bir şey vardı. Rejim İdlib'te gerginliği azaltma bölgesine saygı göstermiyordu. Biz de oradaki unsurlara 'daha fazla kan dökülmesin' diyorduk. Onun için Esad'la görüşmek istiyorduk. İdlib'deki güçler bir noktaya kadar sabrettiler. 'Herhangi bir hareketlilik içine girmiyoruz ama rejimin saldırıları devam ediyor' diyordu. HTŞ önce kendisini savunma için pozisyon aldı. Daha sonra dokunulmaması gereken rejimin ele geçirdiği yerlere geri almak için hareket ettiler.

"REJİMİN MÜCADELE ETME KAPASİTESİ YOKTU"

Burayı çok kolay alınca ilerlemeye başladılar. Görüldü ki, rejim ordusunun herhangi şekilde savaşacak kapasitesi kalmamış. O kadar süratli ilerlenildi ki, ne bir rejim unsuru direniyor ne başka bir şey direniyordu. Aslında rejim ordusu kendi bölgesini savunma bakımından ana unsur değil. Onun yerine savaşan vekil güçler ana unsurları oluşturuyormuş. O destekleyen unsurlarda da geri çekilme olunca rejimin mücadele etme kapasitesinin olmadığı görüldü. Esad'dan yapılan açıklamada 'Bana tek tek mevzilerin çökmeye başladığını söylediler. Ruslar organize ettiler Suriye'den çıkmamı sağladılar' dedi.

"ESAD'IN HALKA DAYANAN BİR ÜLKE KURMASI GEREKİYORDU"

Hitler'le ilgili filmlerde görürsünüz. Brifing verirken 'Şu ordu harekete geçsin' der, 'emredersiniz' derler, dışarı çıkıp 'Yahu böyle bir ordu kalmadı' denir. 'Niye söylemediniz' denince 'söyleyemedik' derler. Esad halka dayanan bir ülke kurması gerekiyordu. Halka rağmen bir iş yaptı. Arap Baharı başladığında büyük dalga oluşturup bölge ülkelerini altüst edeceğine dair değerlendirme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı birtakım telkinlerde bulundu; 'reformlar yapın, bu dalgayı kırılmalar, dağılmalar, çökmeler olmadan halledin' diye. Sayın Cumhurbaşkanımız Esad'a da bu telkinde bulundu. Esad bunların bir kısmını kabul etti. Türkiye'den oraya heyetler gidip gelmeye başladı.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİMİZ SAHADAN HİÇ ÇEKİLMEDİ"

Türkiye'nin Colani ile görüşmesi, Suriye Milli Ordusu ve küçük gruplarla görüşmesi bugün değil ki. İstihbarat örgütleri hep görüşüyordu. Amerika'nın bu şekilde nitelemesine rağmen istihbarat örgütleri Amerika'nın onlarla hiç görüşmüyor mudur? İstihbarat örgütleri herhangi şekilde görüşmezse sahada ne olup bittiğini bilemez. Bizim istihbarat örgütlerimiz sahadan hiç çekilmedi. Sahadaki gerçeklik ile masadaki duruşumuz arasında senkronize bağlantı var.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Onurlu ve gönüllü dönüş dedik. Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Orada aynı zamanda bir ekonominin oluşması. Tarım yapıyorsa, zeytin yetiştiriyorsa. Onlar da ilk aldıkları kararla maaşlara yüzde 400 zam dediler. Türkiye'nin onlara yardımcı olabileceği bir sürü şey var.

"MUHALİFLER RUSLARLA GÖRÜŞÜYOR"

Ruslarla iyi bir diyalog geliştiriyor muhalif gruplar. 'Temas kurduk' deniyor. Bir diyalog gözüküyor. Dünyanın birçok yerinde gördüğümüz şudur; genelde aşırı şahin ve savaşanlar sivillerdir. Savaşanlar bedel ödemişler, ülkelerine gelen maliyeti görmüşler. Batılı gözle baktığınızda bazı toplantılarda radikal olarak yaftalanacak bazı kimselerin yanına bazı toplantılarda Batılı siyasetçileri oturttuğumuzda önce hafit bir 'bu doğru oldu mu' tutuma girdiler. Buna çok şahit olduk. Toplantının sonunda, yemek bittiğinde baktık ki onlar sohbet ediyorlar. Yani dönüşme fırsatı vermek. Bu başkalaşma değil. Herhangi bir şey yaptığınızda duvar örüyorsanız, yaptığınız şey değerler açısından doğru olsa bile doğru sonuç doğurmuyor. Eğer köprü kurabiliyorsanız yürüme modelleri geliştirebiliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın siyasi tecrübesinin eşsiz bir tarafı var.

TRUMP'IN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Trump'ın açıklamalarına baktığınızda gayet temkinli, ne olacağını öngörmeye çalışan, biraz da Türkiye'nin yol göstericiliğini talep eden bir tavır var. Suriye konusunda en net tutumu Türkiye sergiledi. Ve bütün muhalif grupların tamamıyla teması olan tek ülke Türkiye olduğu için bu tablo ortaya çıktı. Hadisenin en zor zamanında bile Türkiye tutumunu değiştirmedi. Katliam şebekesinden kaçanlara en büyük desteği ve korumayı Türkiye sağladI."

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk:
    Siz Halen Yardım Etmeye Devam Edin. Suriye li it soylarına 55 44 Yanıtla
  • Önder null:
    bi 10 sene daha bebek mamasindan vergi alarak surileri besleyelim 42 13 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    emekli dusmanl önerdik ilk secimde gideceksiniz 40 14 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Şu özkür özzele birileri söylesin, hatırlatsın Türkiye'nin muhalefeti olduğunu, sürekli İsrail`in muhalefeti gibi davranır da! 14 32 Yanıtla
  • osman şahin:
    Zalim esad gitti daha zalim terör örgütü HTŞ geldi İsrail’de Şam’a 20 km mesafede hayırlı olsun 25 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    sen ne zaman emekli olacaksın lann Talat koyduğummun 19 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sebahattin Bir Düzenleme Gelecek Büyük İhtimalle 17500 TL Olack Refah Payida içinde sana yeter lannn 10 8 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    lan çelik senin ta anana selamsoyle 8 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EMEKLI MAAŞI BIR TAYT PARASINA DÜŞTÜ, TAYT ALIP HEDIYE ETMEK HAYAL OLDU 11 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sebahattin bey emekli maaşınız Nedir?? 3 9 Yanıtla
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