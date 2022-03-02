Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız" - Son Dakika
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Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"

02.03.2022 14:08

Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız" AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: "Tarafımız prensiplere dayanmaktadır" "Ukrayna'nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu söylüyoruz" "Cumhurbaşkanımızın...

Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik:

"Tarafımız prensiplere dayanmaktadır"

" Ukrayna'nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu söylüyoruz"

"Cumhurbaşkanımızın yoğun diploması trafiği, Türkiye'nin durduğu nokta, güçlü bir NATO ülkesi olması, Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkileri olması, diplomatik açıdan anahtar ülke olduğunu bir kere daha altını çizmiştir"

Ömer Çelik: Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız
Ömer Çelik: Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız
Ömer Çelik: Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız

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Ömer Çelik, Ukrayna, Savaş, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ömer Çelik: 'Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız" - Son Dakika
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