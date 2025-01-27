Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e korsan rapor yanıtı - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e korsan rapor yanıtı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında devam eden 'korsan rapor' gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, belgenin yargıya sunulmamış bir rapor olduğunu ve görevlendirilmiş bir bilirkişi heyetinin açıklamadığı bir rapor olmadığını belirtti.

27.01.2025 18:55  Güncelleme: 19:11
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AK Parti Sözcü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası ortaya çıkan tartışmalara da değinen Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında devam eden korsan rapor gerilimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÖREVLENDİRİLMİŞ BİLİRKİŞİ HEYETİNİN AÇIKLADIĞI BİR RAPOR DEĞİL"

"Belge paylaştı daha sonra da Çorum kongresinde da onu daha geniş bir şekilde paylaştı tabi bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan korsan rapor diye ifade ediliyor" diyen Çelik, "Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. Uzman heyeti bu açıdan bakıldığında bu çok büyük bir acı ve büyük bir facia onun için herhangi bir şekilde böyle bir suçlama motivasyonundan önce doğru gerçek olan neyse o ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

"78 CANIMIZA BORCUMUZDUR"

Çelik açıklamalarının devamında ise "Şunu net söylüyoruz ne olursa olsun da nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Cumhuriyet savcıları kendi açılarından inceliyorlar mülkiye başmüfettişleri kendi açılarından inceliyorlar aynı şekilde çalışma bakanlığı müfettişleri inceliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının aynı şekilde incelemesi var yani adli açıdan da idari açıdan da tüm bunlar inceleniyor.

Mecliste bu konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve çıkacak bütün sonuç en açık en şeffaf en net bir şekilde hiçbir tenzilat yapılmadan bütün bir gerçek ortaya çıkacak şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bizim bu kaybettiğimiz 78 canımıza borcumuz olduğu gibi bu milletimize de borcumuzdur. Sayın cumhurbaşkanımız da bugün MKYK'da yaptığı konuşmada bütün sorumluların ceza alacağı şekilde bütün gerçeğin açığa çıkmasına dönük iradelerini beyan ettiler" diye konuştu.

Ömer Çelik\'ten Özgür Özel\'e korsan rapor yanıtı

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Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e korsan rapor yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • kadir kınay:
    Utanmaikta sinir tanimiyonuz önce o bakanı görevden alin 182 11 Yanıtla
  • Sk 06:
    Ömer Çelik sen kimsin kim takar seni 49 19 Yanıtla
  • D Celik:
    yargı dan bahsediyor hepsini elinize almışsınız oynatiyoraunuz .Turizim Bakanı ne oldu.Yatirimcida gelmez artık Ülkeye bu millet perişan oldu. Muz Cumhuriyeti olduk 49 14 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    siz mi gercegi ortaya çıkaracaksınız? İşiniz bu olayı nasıl ederiz de CHP nin üstüne yıkarız.Yav ülkeyi siz yönetiyor sunuz haberiniz var mı? 34 9 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    utanmazlık başka birşey değil, cunki ilk raporu duzenleyende kenfi atadikkari bilirkişiler ama istedikleri şekilde düzenlenmediği için kabul edilmemiş, sonra bu raporu düzenleyenlere işten el çektir, yeni bir bilirkişi heyeti gorevlendir, suçu baskasına yikacakkarya , yeminle bunları görünce tiksiniyorum 36 4 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Kültür bakanını derhal görevden alın. Yoksa siz de bu suça ortak olmuş olursunuz. Ak partiye oy vermiş biri olarak söylüyorum yakışan bakanın yargılanmasıdır 31 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunların Dokunulmazlığı Var nedense 26 7 Yanıtla
  • admsrhn@yahoo.com:
    Tabii rapor işinize gelmediği için açıklattırmadınız, heyetin raporunu beğenmeyip yeni heyet mi oluşturdunuz?!?! Hukuk bir gün size de lazım olacak unutmayın… 10 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Ömer Çelik senide YouTube videolarından çok iyi tanıyoruz artık 6 4 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    HALK ARTIK UYANDI 6 3 Yanıtla
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