Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in ABD'nin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir" dedi.

08.02.2025 12:23  Güncelleme: 13:01
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına sessiz kaldığını söylediği ifadelerine resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

"ÖZEL'İN TUTUMU TAM BİR SİYASİ GAFLETTİR"

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir.

"ERDOĞAN FİLİSTİN DAVASI İÇİN HAKİKATLERİ EN NET İFADE EDEN LİDERDİR"

Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir.

ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

"SİYASİ DALALETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas'a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini 'öz vatanını savunan kişiler' olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise, İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine 'Hamas terör eylemleri yapıyor' demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir.

Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, "Trump Erdoğan'ı övdü övdü övdü Erdoğan da bundan pek mutlu oldu. Şimdi bu Trump diyor ki, Filistinliler Gazze'de yaşamayacak onları etraftaki ülkelere dağıtacağım. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur. Buna nasıl susuyor Erdoğan? Ona oy verenler, Filistin'i böyle yalnız bıraksın diye mi oy verdiler? Bu meseleye sustuğu her gün gayrimeşrudur. Yüzünü İsrail'e, sırtını Filistin'e dönersen meşruiyetini kaybetmiş olursun. İşte bir an önce sandığı koymanın ve millete 'şimdi ne diyorsunuz?' diye sormanın bir gerekçesi daha ortaya çıkmaktadır. Günü geldiğinde İsrail'le kavga etmek para ettiğinde, bundan katmerli katmerli nemalanan Erdoğan şimdi İsrail'le Amerika anlaşmış, Suriye'ye bir düzen verecekler. Orada da Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı, eski eş başkanı ama anlaşılan öyle eskide falan kalmadı, eş başkanına da orada bir rol vermişler" demişti.

Ömer Çelik\'ten Özgür Özel\'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

Özgür Özel, Ömer Çelik, Politika, Filistin, AK Parti, Gündem, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Çankaya:
    tüm dünya erdoğanın Filistin'e bakışını bilir libyadınıda azerbeycanıda afrikasınıda dünya 5 ten büyük tür diye direnen tek liderin erdoğan olduğunu söyler ama aciz CHP yöneticileri bunu bilir ama vadıfsuz göstermeye çalışırlar ama halk onları kandırdıyı inönü zananındaki saf halk yok. 44 79 Yanıtla
  • Ahmet null:
    özgür özel senin bu dediğini Erdoğan yıllardır söylüyor.filistin davası senin hiç tahmin edemeyeceğin kadar önemlidir 23 65 Yanıtla
  • ismail Demirpolat:
    Padişahım sen çok yaşalara doyamadınız gitti. Bu mevkii makam koltuk ve para sevdası slzl cehenneme yuvarlayacak, haberiniz ola 62 12 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    Kadir mısıroğlu boşuna dememiş her yenisi eskisini aratacak diye ?????? 25 31 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    dostunuz Trump Gazze Amerikan toprağı olacak diyor ağzınızı bıçak açmıyor varsa yoksa CHP ilk seçimde tüm memleketi solcu yaptığınız gerçeği ile yüzleşeceksiniz. 38 9 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    Hamasa terör diyen sen değilmisin .ne çabuk döndün fırıldak 14 23 Yanıtla
  • Apple User:
    melih biral çeneni kapat 12 21 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haklısın efem 0 12 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Mehmet Çankaya.. Sen hangi alemde yaşıyorsun çıkar şu at gözlüğünü de objektif ol.. Evet Erdoğan dediğin gibi bu cümleleri söyledi ama icraat yok İsraile demediğini bırakmadı arka plan da ticaret devam abd ye ey abd diye bağırdı çağırdı papazı bir mektupla iade etti. Senin anlayacağın futbolda buna tribünlere oynamak denir hiç farkı yok belli ki işede yaramış inanmaktasın hala. 5 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    ticaret yaptiniz yetmedi susuyorsunuz ustune bu aciklama. secmen kitleniz salak mi? (harbi soru) 4 0 Yanıtla
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