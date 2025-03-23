İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu

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CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarafından bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen ön seçimlerde oyunu kullandı. Bazı vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarken bir kadının Kılıçdaroğlu'na "Senin yüzünden oldu. Sen getirdin memleketi bu hale" diye bağırdığı duyuldu.

23.03.2025 16:07
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CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ön seçim kapsamında oyunu Çankaya Belediyesinde kullandı, ardından sandık görevlileriyle selamlaştı. Bu sırada belediyede bulunanlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

"BİZ DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ BEDELİ NE OLURSA OLSUN VERMELİYİZ"

Belediye binasından çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belitti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu; "Gerçekten de demokrasinin olmadığı, baskı rejiminin olduğu bir ülkede yaşamak bizim için çok zor. CHP'lilerin bir görevi var. Bu ülkede, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görev var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, oyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun, her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞINA TESLİM EDİLEMEZ"

Demokrasi, sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil; demokrasi, bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, derinleştirmek, güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi, kutsal bir mücadeledir. Bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir."

ARACINA BİNERKEN ARKADAN BAĞIRDI

Açıklamaların ardından Çankaya evinde ayrıldığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şok yaşadı. Eski CHP Genel Başkanı aracına binip uzaklaştığı sırada bir kadının "Senin yüzünden oldu. Sen getirdin memleketi bu hale" bağırdığı duyuldu.

İmamoğlu\'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu\'na tepki: Senin yüzünden oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Murat Küyük:
    doğru söylemiş. sövse haklıydı 166 25 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Yiyin birbirinizi hırslar arsızlar huysuzlar 118 51 Yanıtla
  • Ziya Tahtalı:
    bunlar az kaldı birbirlerine düşmeye bakın görün birbirleriyle savaşacaklar 111 34 Yanıtla
    KÖTÜ KEDİ :
    Çok beklersin tahta 1 0
  • barış özcan:
    Chp de baikan veya yetkili olan herkes ya kasetle,ya yolsuzlukla, ya hukuksuzlukla gönderiliyor ve bunu yapanda kendi içlerinden çıkıyor. Bir tek Bay Kemal ile ilgili bir şey çıkmadı onuda bir şekilde gönderdiler. 125 19 Yanıtla
  • İhsan :
    Yıllar önce İski skandali vardı Ergün diye biri hortumlamisti işin garibi onuda yüklü miktarda tazminat verdiği halde boşandığı eşi şikayet etmişti 103 6 Yanıtla
  • 78908900:
    Nurettin Sözen ist bld başkanı , Ergün Göknel ,İski gnl md iken İSKİ skandalı. oluştu o günden sonra chp ilk defa İstanbul'u kazandı ve sonuç ortada ... 81 10 Yanıtla
  • 204101:
    Çok Doğru Söylemiş. Bu Ülkenin Bu Durumda Olmasının En Büyük Sebebi Sensin Kılıçdaroğlu. İnadım İnat G..tüm İki Kanat Dedin . Hepimiz Kaybettik . 75 10 Yanıtla
  • 232379:
    Çok Doğru Söylemiş Tek Suçlu Kılıçdaroğlu dur göz göre göre ülkeyi kaosa sürükledi ilkokul çocuğunun gördüğünü 75 yaşında göremedi yazıklar olsun 66 9 Yanıtla
  • thomas11:
    suçsuz kimse kendinde suç aramasın. siyasi dincilerle uğraşmak zordur. 29 43 Yanıtla
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