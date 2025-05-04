Önder'in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Politika

Önder'in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu

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Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından ilk tören AKM'de düzenlendi. Kızı Ceren Önder Kandemir, babasının görüntüsünü ekranda görünce gözyaşlarına boğuldu.

04.05.2025 13:00
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede aort damarı yırtılması teşhisi konularak geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Önder, 62 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşama veda etti.

AKM'DE ANMA TÖRENİ

Sırrı Süreyya Önder için ilk tören AKM'de düzenlendi. Önder'in yakınları, sevenleri, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda isim törene katıldı. Önder'in cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BABASININ GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, AKM'de babasının ekranda görüntüsünü görünce gözyaşlarına boğuldu. Ellerini babasının görüntüsüne doğru uzatan kızı durmaksızın ağladı.

BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Kandemir'in mektubunda şu satırlar yer aldı;

"YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR"

"Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman.

"KEDİM ÖLDÜ DİYE ARARDIM"

Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum."

Önder\'in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Politika Önder'in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gülnihal Demir:
    Hayata bakışımız, fikirlerimiz çok farklı olsa da babanın ardından kızının döktüğü gözyaşı yüreğimi dağladı, insan olmak böyle bir şey galiba 59 5 Yanıtla
  • 033248:
    Şehit yakınlarımızla empati yapmak için ne güzel bir fırsat 11 4 Yanıtla
  • Ahmet Gök:
    elli bin şehidin de çoluk çocuğu hâlâ ağlıyor bu elemanın savunduğu fikirler yüzünden. 7 2 Yanıtla
  • Secil Turgut:
    Ne evlatlar gözyaşı döktü, ne bebekler yetim kaldı, babalarını bile tanıyamadan büyüdüler... 2 1 Yanıtla
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