ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş - Son Dakika
Üye Girişi

ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş

16.05.2022 18:09
ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş

ORC Araştırma, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin son 15 aydaki oy değişimini açıkladı. Buna göre şubat 2021'de yüzde 36.8 olan AK Parti'nin oy oranı, mayıs 2022'de yüzde 28'e düştü. CHP ise yüzde 22.3 ile yüzde 26 arasında gidip gelen dalgalı bir grafik çizdi. İYİ Parti'nin son anketlerde yer alan yükselişi ORC anketine de yansıdı. İYİ Parti, şubat 2021'de yüzde 10.8 olan oy oranını mayıs 2022'de yüzde 18.4'e kadar çıkardı.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlerken partilerin oy oranına ilişkin yapılan anketler de arttı. Yapılan son ankette ORC, 3 partinin son 15 aylık oy oranındaki değişimi inceledi.ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

AK PARTİ 8 PUAN KAYBETTİ

ORC Araştırma tarafından yapılan ankette AK Parti'de yaşanan düşüş dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 36.8 olan AK Parti'nin oyu yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Aşağı yönlü grafik çizen AK Parti, mayıs 2022'de yüzde 28'e geriledi.

ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş

CHP DALGALI BİR GRAFİK ÇİZDİ

Son 15 ayı kapsayan ankete göre CHP, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Şubat 2021'de yüzde 22.3 olarak gösterilen oy oranı ekim 2021'de yüzde 26'a yükseldi. 2022 mayıs ayına gelindiğinde ise ana muhalefet partisinin oy oranı yüzde 24.1 olarak kaydedildi.

ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş

İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'nin yükselişi ORC anketine yansıdı. Şubat 2021'de yüzde 10.8 olan İYİ Parti'nin oyu, yaklaşık 8 puan artarak yüzde 18.4'e yükseldi. 3 partiyi kapsayan araştırmada Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti, son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti oldu.

ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş
YORUMLAR
500
CHP'li Tanal'dan, AKP Milletvekilini Öven Suruç Kaymakamı'na Tepki: 'Kaymakam, Bu Tür Siyasi Polemiklere Dahil Olamaz' CHP'li Tanal'dan, AKP Milletvekilini Öven Suruç Kaymakamı'na Tepki: 'Kaymakam, Bu Tür Siyasi Polemiklere Dahil Olamaz' Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi!

Seçim anketi, İYİ Parti, AK Parti, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:13:32. #1.13#
SON DAKİKA: ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement