4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar - Son Dakika
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4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar

20.10.2022 21:56

ORC Araştırma tarafından 4 ilimiz Yozgat, Kayseri, Denizli ve Muğla'da yaşayan vatandaşlar arasında siyasi partiler anketi yapıldı. AK Parti, 2018 seçimlerine göre kan kaybetmesine rağmen açık ara zirvede yer aldı.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket firmaları araştırmalarını hızlandırırken, AK Parti ve MHP'nin kalesi olarak tabir edilen illerin nabzını tutan ORC Araştırma bu kez Kayseri, Malatya, Urfa ve Yozgat üzerine ekim ayında yaptıkları kapsamlı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYUNDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Anketten çıkan sonuçlar Cumhur İttifakı'nın bu şehirlerde oylarının azaldığını ortaya koydu. Buna karşın CHP ve İYİ Parti'nin bu illerin tamamında oylarında artış yaşadığı da kaydedildi.

AK PARTİ YİNE DE AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ

Ankette en dikkat çeken detay ise AK Parti ile ilgili oldu. AK Parti, 4 ilde de 2018 seçimlerine göre oy kaybetmesine rağmen açık ara birinci geldi.

İşte il il anket sonuçları:

KAYSERİ

4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar

MALATYA

4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar

ŞANLIURFA

4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar

YOZGAT

4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar
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Şanlıurfa, AK Parti, Kayseri, Malatya, Yozgat, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar - Son Dakika
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