Ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak gelişme - Son Dakika
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Politika

Ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak gelişme

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MSB kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ettikleri yemin nedeniyle ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ''Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır'' denildi.

28.11.2024 12:15  Güncelleme: 12:36
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin eden Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 teğmenin ordudan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır'' denildi.

KOMUTANLARI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. görevden alındığı duyurulmuştu.

Ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak gelişme

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Son Dakika Politika Ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Seçmece null:
    Evlerine gitsinler bir ömür kılıç kalkan oynasınlar :) 74 106 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Devlete Meydan okumanın Bedeli 55 71 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    istedikleri kadar disiplin işletsinler. bu millet bu halk gerekli cvb verecektir zamanı geldiğinde. hepimiz Ataturk'ün askerleriyiz zz. zorunuza da gitse böyle. başka yerinize de gitse öyleeee 70 42 Yanıtla
  • Zekerya Kartal:
    Muhammed askerleriz inşallah 30 18 Yanıtla
  • sezai duran:
    Vay ki vay TSK lerinin geldiği duruma bak Mustafa Kemal Atatürk'e Bağlılığını bildiren Kahraman Tgm lerimi sorguluyorlar daha neler göreceğiz bakalım. 21 11 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yaşa Varol Harbiye Mustafa Kemalin askerleriyiz nokta 15 7 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Atatükü seviyorum cematçilerrrr anladınızmı 16 5 Yanıtla
  • sertug:
    BİR GÜN GELİR ARARSINIZ BU ASKERLERİ GİDERSE GİTSİN DEDİĞİNİZ DOKTORLARIMIZ GİBİ 4 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Mustafa Kemalin askerleriyiz dedikleri için ihrac etmek ne demek yaaa bunu nsl disiplin suçu sayarsınız yazıklar olsun adalete 0 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    canınız cehenneme 0 0 Yanıtla
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