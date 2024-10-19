Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika
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Politika

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyen Scholz'a yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''F-35'lerle iyi vurdunuz mu diyelim'' ifadelerini kullandı.

19.10.2024 16:46  Güncelleme: 16:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de konuk ettiği Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İsrail'i destekler bir tutum sergileyen Scholz'un sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki damga vurdu.

"HERKESİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

"İsrail konusunda farklı fikirlere sahibiz" diyen Scholz, "7 Ekim'deki Hamas saldırısı korkunç bir suçtu. Tabii ki herkesin kendini savunma hakkı var.Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. İki devletli bir çözüm olmalı" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ: İYİ YAPTINIZ DERDİRTMEZ

Bu açıklamadan sonra devreye giren Erdoğan ise "50 bin insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu ve bu katliamda da ne yazık ki çocuk, kadın, yaşlı demeden bu insanlar öldürülmüştür. Bütün bu insanların öldürülmesi konusunda başta Güney Afrika olmak üzere Lahey Adalet Divanı'na onların müracaatıyla başlayan süreci biz de dahil olmak üzere birçok dünya ülkesi Lahey Adalet Divanı'na bu müracaatı onlarda tazelemiştir, zenginleştirmiştir. Bu ülkelerden bir tanesi de biziz. Çünkü 50 bin insanın öldürülmesi, 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz dedirtir" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bu sene malumunuz ülkelerimiz arasındaki dostluk antlaşmasının 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Steinmeier de bu sene nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bugün de Sayın Şansölye'yi ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz.

NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Son dönemde ülkelerimiz arasında gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler bu durumun açık tezahürüdür. Bu ilişkilerin lokomotifi beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir. Almanya'da nüfusu 3,5 milyonu geçen Türk toplumu yaşıyor. Her yıl ülkemizi 6 milyonun aşkın Alman turist ziyaret ediyor. Tabii biz bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizi bu zengin gündem üzerine inşa ettik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele aldık. İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 60 milyar dolara ulaşmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için gayretlerimizi artırmış bulunuyoruz.

Şansölye Scholz'la üzerinde durduğumuz önemli konu başlıklarından biri de savunma sanayii alanındaki işbirliğimizdi. Savunma sanayii ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımızı bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"AŞIRI SAĞCI AKIMLAR AVRUPA'DA YÜKSELİYOR"

Görüşmelerimizin gündeminde Almanya'daki Türk toplumu da tabiatıyla yer aldı. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk. Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemini ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık. Bu alanda somut adımlar atılmasına dair beklentimizi Sayın Şansölye ile bir kez daha paylaştım.

"TÜRKİYE OLARAK DURUŞUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki anahtar rolünden hareketle birlikle ilişkilerimize dair görüş ve beklentilerimizi değerli dostuma aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. İsrail'in Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli başlıktı. Bölgede yaşanan insanlık dramı maalesef devam ediyor. Daha önce de defalarca ifade ettiğim üzere acilen kalıcı ateşkesin sağlanması insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizde elinden geleni yapmamız şart. Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir. 50 bini aşkın şu anda insan bölgede öldürülmüş vaziyette. Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını İsrail'in saldırgan politikalarına dur demesini bekliyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz."

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı\'nın sözleri Erdoğan\'ı kızdırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Osman Dönmez:
    Sn cumhurbaşkanı büyük adam da ülkedeki bir kesim küçük grup bunu anlamadı gitti... 267 286 Yanıtla
    Gursel kalen:
    O küçük gurubun içindesin makarnacı 2 5
    Emir Kozcu:
    Ne yapabildi?Durdu mu savaş. Bitti mi katliamlar.Laf ile peynir gemisi yürümez kardeş. 2 1
    Sait Mevlut:
    Büyük adam olan itrail ile ticareti kesin bir şekilde keser. Açılışlarına gitmez yandaşlarının ayağını Türkiye’den keser. Biraz samimi olması gerekiyor 3 0
    Yunuss Bayern:
    Osman git duvara işe 0 0
    Samet Aldemir:
    konuşmanın detayların da da Türkmenleri ülkeye alalım diyor onuda dinledinmi 0 0
  • TC Umut Şentürk:
    Biz niye bu kadar alınıyoruz.arabistan banane.ben.ulkemi dusunurum dedi.dibinde olaylar 119 236 Yanıtla
    Ercan Dönmez:
    siz beyin ölümü gerçekleşmiş insanlarsınız size anlatamayız 2 1
    MUHAMMED EBZAL:
    Atinada bile karşı koydular sana ne oluyor 1 0
  • Sk 06:
    biz Almanya'yı kıskanıyoruz kendi kendine trip yapan bir cumhurbaşkanı dünya 5 den büyük değil boş konuşuyorsun banane gazzeden 79 219 Yanıtla
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