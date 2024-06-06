Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere tepki: Gel bakalım, stajyer kabadayı! Sana bir anlatayım
Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması sonrasında DEM Partililerin başlattığı kürsü eylemi Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden olurken AK Partili Osman Gökçek'in CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'yi hedef alan sözleri CHP'li vekillerin büyük tepkisini çekti. Gökçek ise kendisine yönelik ifadelere "Gel, gel, gel. Stajyer kabadayı, gel bakayım, gel. Gel sana bir anlatayım" karşılığını verdi.
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6.06.2024 11:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere tepki: Gel bakalım, stajyer kabadayı! Sana bir anlatayım - Son Dakika
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