Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın Almanya Ziyareti ve İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın Almanya Ziyareti ve İş Birliği Görüşmeleri

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın\'ın Almanya Ziyareti ve İş Birliği Görüşmeleri

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Lahn-Dill-Kreis Bölge Başkanı Stephan Aurand'ı ziyaret etti. Ziyarette, Osmangazi ve Lahn Dill Kreis belediyeleri arasında yapılması planlanan ortak projeler ve iş birliği alanları detaylı olarak ele alındı. İki belediyenin kültürel değişim programları, ekonomik iş birlikleri, eğitim projeleri ve belediyecilik hizmetlerinde bilgi paylaşımı ile iş birliğini artırma kararı alındı.

03.06.2024 18:02
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Türk ve Alman dostluğunun pekiştirildiği görüşmede, Osmangazi ve Lahn Dill Kreis belediyeleri arasında yapılması planlanan ortak projeler ve iş birliği alanları detaylı olarak ele alındı.

Bursa'nın kardeş şehri olan Hessen eyaletinde düzenlenen 'Hessentag 2024 Festivali'ne katılmak için Almanya'da bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2012 yılından bu yana Osmangazi Belediyesi'nin kardeş şehri olan Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Lahn-Dill-Kreis Bölge Başkanı Stephan Aurand'u ziyaret etti.

Lahn-Dill-Kreis Meclis Komisyon Başkanı Murat Polat'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Aydın, resmi karşılama töreni ile ağırlandı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, iki başkan, mevcut projeleri ve planları hakkında bilgilendirme yaptı. Stephan Aurand, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın Almanya Ziyareti ve İş Birliği Görüşmeleri

Türk ve Alman dostluğunun pekiştirildiği görüşmede, Osmangazi ve Lahn Dill Kreis belediyeleri arasında yapılması planlanan ortak projeler ve iş birliği alanları detaylı olarak ele alındı.

İki belediyenin kültürel değişim programları, ekonomik iş birlikleri, eğitim projeleri ve belediyecilik hizmetlerinde bilgi paylaşımı ile iş birliğini artırma kararı alındı. Ayrıca, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında ortak çalışmalar yapılması üzerinde duruldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Lahn-Dill-Kreis şehrinin ardından Wetzlar kentinde bulunan Cemevini ziyaret etti. Cemevi Başkanı Türkan Cömert ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın'a bölgede yaşayan gurbetçi Türkler büyük ilgi gösterdi.

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Son Dakika Politika Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın Almanya Ziyareti ve İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika

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