Bahçeli\'den Bakan Ersoy\'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Politika

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarken gözyaşlarını tutamadı. Yangının bir cinayet olduğunu belirten Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"BEDEL ÖDETECEK KUDRET VE MUKTEDİRLİKTEYİZ"

Bahçeli, yaptığı açıklamada "Grand Kartal Otel yangını bir facianın daha fazlası, tamamı tamamına bir cinayettir. MHP ve Cumhur İttifakı, cinayette parmak izi olanlara bedel ödetecek kudret ve muktedirliktedir. Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün gün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek öz eleştiriden imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınıza açıklamak mecburiyetindedir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı.

"İŞİN İÇİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞMAK NARSİSTLİKTİR"

Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir.

"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERSİN"

Bırakalım yargı görevini yapsın. Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.

ABD BAŞKANI TRUMP'A FİLİSTİN TEPKİSİ

Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiçbir ülkenin tayin edebileceği bir konu değildir. Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı bunu ifade etmek daha gayrihukuki bir tutumun özetidir. ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır.

"O SİLAHLARI TERÖRİSTLERİN KAFASINDA KIRMAK..."

ABD'ye düşen terör örgütleriyle bağlarını koparmasıdır. Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz."

"ERKEN SEÇİM HAYALİ BİR BEKLENTİ"

MHP lideri Bahçeli, erken seçimin hayali bir beklenti olduğunu ve seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti.

"İMRALI ÇAĞRISI BİR AN ÖNCE YAPILSIN"

DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere de değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın" diye konuştu.