Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Geniş Video İzle

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olayda sorumluluğu olduğunu belirterek ''İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiride imtina etmesini doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim'' dedi.

28.01.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarken gözyaşlarını tutamadı. Yangının bir cinayet olduğunu belirten Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"BEDEL ÖDETECEK KUDRET VE MUKTEDİRLİKTEYİZ"

Bahçeli, yaptığı açıklamada "Grand Kartal Otel yangını bir facianın daha fazlası, tamamı tamamına bir cinayettir. MHP ve Cumhur İttifakı, cinayette parmak izi olanlara bedel ödetecek kudret ve muktedirliktedir. Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün gün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek öz eleştiriden imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınıza açıklamak mecburiyetindedir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı.

"İŞİN İÇİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞMAK NARSİSTLİKTİR"

Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir.

"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERSİN"

Bırakalım yargı görevini yapsın. Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.

ABD BAŞKANI TRUMP'A FİLİSTİN TEPKİSİ

Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiçbir ülkenin tayin edebileceği bir konu değildir. Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı bunu ifade etmek daha gayrihukuki bir tutumun özetidir. ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır.

"O SİLAHLARI TERÖRİSTLERİN KAFASINDA KIRMAK..."

ABD'ye düşen terör örgütleriyle bağlarını koparmasıdır. Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz."

"ERKEN SEÇİM HAYALİ BİR BEKLENTİ"

MHP lideri Bahçeli, erken seçimin hayali bir beklenti olduğunu ve seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti.

"İMRALI ÇAĞRISI BİR AN ÖNCE YAPILSIN"

DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere de değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın" diye konuştu.

Bahçeli\'den Bakan Ersoy\'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Bahçeli, Kartalkaya, Politika, Gündem, Turizm, Bolu, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Mahşerin atlısı:
    eveeet bakalım ceğaaapee diyen makarna kömür dürüm ayran 100 tl ciler ne diyecek şimdi gerçi pişkinlik ruhralarında var :) 1591 33 Yanıtla
  • Burak üstün:
    Hayret ilk defa Akp den birileri bi felaket yada olay karşısında sorumlu olduğu dile getirildi. 290 36 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    bir kerede doğruyu söyledin,AKP nin bitmek tükenmek bitmeyen yalan,dolanlarına sizde bigane kalamiyorsunuz. 132 50 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    iki gün sonra tam tersinide söyleyebilir malesef ülkeyi bunlar yönetiyor zaten o yüzden bu haldeyiz 112 37 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    İlk defa DOGRU söyledi saray duymasın 101 35 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Hayret. Hiç beklemeyecek bir açıklama kendisinden. Bak sen şu bahçeliye.. 92 36 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Olayda sorumluluğu bulunan herkes istifa etmelidir. Memleket muz cumhuriyetine döndü! 97 8 Yanıtla
  • Sinan Udil:
    İlk defa sağduyulu bir konuşma yaptı, en azından son on yılda ilk defa. Yine de teşekkürü borç biliriz 73 29 Yanıtla
  • Osman A:
    Ersoy ve Tanju istifa etmeli.Paçalarını kurtaramazlar.İkiside ve onların memurlarıda sorumlu.İstifa etsinler. 69 13 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Bakan bey, o koltukta kaldığı sürece, o otel ile olumsuz olarak hatırlanacak. Bence en uygunu istifa etmek, istifa etmek de bir erdemdir 63 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.