Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Ayrıca Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Yargıtay'ın kararının ardından birçok kişi, konuya ilişkin yorumda bulundu. Kaftancıoğlu'na destek veren çok sayıda sanatçını yanı sıra eleştiride bulunanlar da vardı. Oyuncu Ümit Erdim ise karar sonrasında Kaftancıoğlu'na destek verenlere tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim "Bu hanımın twitleri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi" ifadelerini kullandı.
Erdim, paylaşımı sonrası kendisine tepki gösterenlere ise, "Formül belli ve basit. Hep birlikte tekrar edelim; PKK hain bir terör örgütüdür. Bebek katili bir cinayet şebekesidir. 'Ermeni Soykırımı' ifadesi kocaman bir yalandır, hayal ürünüdür, iftiradır. Bu cümleleri yazamayan, savunamayan kim varsa beni takipten derhal çıkabilir. Bye." paylaşımıyla yanıt verdi.
Son Dakika › Politika › Oyuncu Ümit Erdim'den Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki: Sorsak vatanı seviyoruz derler - Son Dakika