Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Adayı Akyel: "Metin Türker ruhunu canlandırmak için adayım" - Son Dakika

Özçelik İş Sendikası 15. Genel Kurulunda aday olacağını açıklayan Recep Akyel, tabanın değişim isteğini görmezden gelemeyeceğini belirterek, Metin Türker ruhunu canlandırmak için aday olduğunu söyledi.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi. KARDEMİR girişinde düzenlenen mitinge Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Recep Akyel ile Ferhan Öner, eski Genel Sekreter Hicret Bozoklu, siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Büyük coşkuyla karşılanan Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Adayı Recep Akyel, mitingde yaptığı konuşmada kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"İşçiye, emekçiye katkı sağlamak, onlar için mücadele etmek her zaman benim için gurur kaynağı olmuştu" ifadelerini kullanan Akyel, "Bugün bu tecrübemi ve mücadelemi daha farklı boyuta taşımak istediğimi ifade etmek isterim. Bu nedenle büyük güç ve enerji aldığım yol arkadaşım Ferhan Öner ile sendikal ve hayat tecrübesinden istifade ettiğimiz ağabeyimiz Hicret Bozoklu ile bu yola çıkmaya karar verdik. Özçelik iş sendikasına adayım. Tabanın değişim talebini görmezden gelemezdim. Değişim için, emeğin yücelmesi için adayım. Alın terinin alınması için adayım. İşçilerin, emekçilerinin eşlerinin çocuklarının daha mutlu hayat yaşamaları için adayım. Metin Türker ruhunu yeniden canlandırmak için adayım. Eğilmeyen, bükülmeyen genel başkanlık için adayım" dedi.

Akyel, "Genel başkanlar kendileri ile seçilenlerle karar vermeye mecburdur. Sendikal ve toplu iş sözleşmelerinde işçiyi ilgilendiren her konuda şubelerimizin teşkilatlarımızın görüşlerini almak, ortak karar almak temel prensibimiz olacaktır. Başkan ve yönetim kurulunun aldığı kararlar bizim önceliğimiz olacaktır. Bunun üzerinde bir güç merceği tarif edilemez. Asıl olan seçilmişlerdir" diye konuştu.

Şube ve bölge başkanlarına hak ettikleri değerleri vereceklerini kaydeden Akyel, "Ekonomik ve kurumsal güçlerini artıracağız. Sendikal demokrasiyi getireceğiz. İş yerlerinde yalnızlaştırılan arkadaşlarımızın düşüncelerine saygı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından miting sona erdi. - KARABÜK