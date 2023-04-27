Özdağ'a yabancılarla fotoğraf çekildiği esnada "Yollayacağız değil mi?" sorusu soruldu

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14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait bir video kısa sürede içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"YOLLAYACAĞIZ DEĞİL Mİ BAŞKANIM?"

Seçim ziyaretleri sırasında bir grup yabancıyla karşılaşan Özdağ, hatıra fotoğrafı çekilme isteğini geri çevirmedi. Fotoğraf çekimi sırasında kalabalık arasından bir kişi, "Yollayacağız değil mi başkanım" sorusunu yöneltti.

ÖNCE GÜLDÜ, SONRA "YES" DEDİ

Bu soru karşısında gülümseyen Özdağ, "Yes" cevabını verdi. O esnada olan biteni anlamayan yabancılar, fotoğraf çekimine hiçbir şey olmamış gibi devam etti. O ana ait görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.