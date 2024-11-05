Özdağ'dan Bahçeli'yi küplere bindirecek 'İmralı' önerisi - Son Dakika
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Politika

Özdağ'dan Bahçeli'yi küplere bindirecek 'İmralı' önerisi

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen haftalarda PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek ''Sözümün arkasındayım'' demesine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ, ''Devlet Bahçeli'ye İmralı'da MHP İlçe Başkanlığı açmasını öneriyorum. Bir oy, bir oydur. Türk milliyetçilerinden alamayacağınız oyu Öcalan'dan alırsınız'' dedi.

05.11.2024 15:44  Güncelleme: 15:50
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Geçtiğimiz haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİ'Yİ KIZDIRACAK ÖNERİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, "Devlet Bahçeli'ye İmralı'da MHP İlçe Başkanlığı açmasını öneriyorum. Bir oy, bir oydur. Türk milliyetçilerinden alamayacağınız oyu Öcalan'dan alırsınız" dedi.

Özdağ\'dan Bahçeli\'yi küplere bindirecek \'İmralı\' önerisi

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Son Dakika Politika Özdağ'dan Bahçeli'yi küplere bindirecek 'İmralı' önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • abdurrahman yilmazturk:
    En buyuk Kürt milliyetçisi sayin Bahceliyi kutluyorum. Pekeke sizinle gurur duyuyor. Sayın Ocalan bence Mhp’de siyaset yapmalidir. 31 19 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    12 eylul de kuyrugunu kistirip avrupaya kacan ozdag 18 27 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Adamsın adam 24 12 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ismini degistirsin abdullah bahceli olsun 26 7 Yanıtla
  • Devrim Biti:
    Sen ne boş birisin ya 10 19 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    12 eylülde Avrupa’ya niye kaçtın Özdağ anlatta yeni nesil bilsin öyle kuru kuruya milliyetçilik yapamazsın cukkayı doldurmak için sıraya girenlerdensin uza bakalım tiyatrocu sende yarının bahçelisisin 5 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Türkeşin kemiklerini sızlamayan artık yeter 11 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    bahçeliye hak ettiği mükemmel bir cevap. 11 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bıktık usandık sizlerden 4 2 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Sırf bu sebeplerden dolayı ülke gelişemiyor yeterince yatıyoruz siyaset kalkıyoruz siyaset şu partililere ayırılan zaman insanlar kendi işlerine ve ailelerine ayırsa ülke Muazzam hale gelir eminim 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özdağ'dan Bahçeli'yi küplere bindirecek 'İmralı' önerisi - Son Dakika
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