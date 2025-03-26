Özdağ\'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderilirken karara yönelik protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Dün akşam Saraçhane'de çekilen bir fotoğraf ise büyük ses getirdi. Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a benzeyen bir vatandaşın görüntüsü kısa sürede viral oldu.

"TANIMAZLAR ZANNETMİŞTİM, TANIMIŞLAR"

Elden ele dolaşan fotoğrafı paylaşan Ümit Özdağ ise, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar" ifadelerini kullandı.