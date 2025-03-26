Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm - Son Dakika
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Politika

Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm

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Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İmamoğlu protestolarına sahne olan Saraçhane'de kendisine çok benzeyen bir vatandaşın görüntüsünü paylaşarak "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar" ifadelerini kullandı.

26.03.2025 11:25
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderilirken karara yönelik protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Dün akşam Saraçhane'de çekilen bir fotoğraf ise büyük ses getirdi. Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a benzeyen bir vatandaşın görüntüsü kısa sürede viral oldu.

Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm

"TANIMAZLAR ZANNETMİŞTİM, TANIMIŞLAR"

Elden ele dolaşan fotoğrafı paylaşan Ümit Özdağ ise, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar" ifadelerini kullandı.

Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm
Özdağ\'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • BURAK HANZADE:
    gelir şimdi cehalet yakasından paçasından akan akpliler bu nasıl twit atıyor diye danışmanları kullanıyor rahat olun zindanlara nefes alamıyor insanlar sevinin iyice siyasal islamcılar ama gün gelip devran dönünce vahdettinin ingilizlere çiçek demeti ile beklediği gibi beklemeyin kapımızda 69 103 Yanıtla
  • Oooo:
    Böyle sulandırın Devamlı girer çıkarsınız 59 73 Yanıtla
  • 220198:
    at yalani sik inanani :) 55 28 Yanıtla
  • Serdar Er:
    götister cıkta görelim 45 28 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yaşına bakk yaptığı ve uğraştığı işlere bak mümkün değil'de hadi devletin başına geldi diyelim bizi bumu idare edecek vayy bizim halimize yandı keten helva. 36 13 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Burnu daha buyuk oda yalan olmasindan hahaahaaa 34 12 Yanıtla
  • ZamandaYolcu:
    Rabbim gün yüzü görmeyi nasip etmesin sana 14 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    komikmi yaprak 9 4 Yanıtla
  • adem öztürk:
    he looo hee. bi arkadaşa bakmak için çıktın geri girdin. helal olsun varlık ezikliğine alışmış bir de üstüne espri yapıyor helal... 2 2 Yanıtla
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