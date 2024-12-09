Özdağ'dan ''Suriyeliler dönüyor, bundan sonra ne yapacaksınız?'' sorusuna yanıt - Son Dakika
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Politika

Özdağ'dan ''Suriyeliler dönüyor, bundan sonra ne yapacaksınız?'' sorusuna yanıt

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Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Zafer Partisi bundan sonra ne yapacak?'' sorusuna ''Zafer Partisi her gün kaç Suriyelinin geldiğini, kaç Suriyelinin gittiğini takip edecek ve açıklayacak'' yanıtını verdi.

09.12.2024 15:33  Güncelleme: 15:42
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Suriye'de Şam yönetiminin düşmesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Türkiye'deki sığınmacılar da yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladılar. Bu gelişmeler sonrası tüm gözler sığınmacılarla ilgili sert söylemleriyle adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi.

SURİYELİLERİN HESABINI TUTACAKLAR

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Zafer Partisi bundan sonra ne yapacak?" sorusuna da yanıt verdi. "PKK/ YPG terör örgütü Suriye'de altın vuruşu yapmaya hazırlanıyor" diyen Özdağ, "Esad gitmeden Suriyelileri gönderemeyiz bahanesi ortadan kalktığını ifade eden Özdağ, "Esad gitti. Zafer Partisi ne yapacak diyorlar? Zafer Partisi sizin yollamadığınız, yollamaya niyetinizin olmadığı Suriyelileri yollayacak. Zafer Partisi her gün kaç Suriyelinin geldiğini, kaç Suriyelinin gittiğini takip edecek ve açıklayacak. Göreceksiniz şimdi şöyle söyleyecekler; 'Tabi gidecekler ama gönüllü olanlar gidecek. Zaten biz öyle söylemiştik' diyecekler. Biz öyle söylememiştik. Biz ne demiştik; 'Gerekirse zorla ve hepsi gidecek.' Sözümüzün arkasındayız. Şimdi diyecekler ki, 'Durun, yeni bir Suriye Rejimi kurulsun, tam istikrar sağlansın ondan sonra dönerler. PKK-YPG bölgesinden gelenleri istemiyorlar, onları yollayamayız' diyecekler. Bakın bunların hepsini yaşayacağız" şeklinde konuştu.


Özdağ\'dan \'\'Suriyeliler dönüyor, bundan sonra ne yapacaksınız?\'\' sorusuna yanıt

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Suriye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan ''Suriyeliler dönüyor, bundan sonra ne yapacaksınız?'' sorusuna yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Çevre:
    Yani diyorki bizim iktidar olma gibi bir beklentimiz yok ve zaten olsakda yönetemeyiz onun için bizi Suriye lilerden sorumlu parti olarak girmeye devam edeceksiniz 58 33 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Boş lakırtı 51 25 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    KOMEDİ YA 40 21 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bence Cilvegözü sınır kapısında sandalye atıp bilet kessin başka bişey olmaz 39 14 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    babası 60 darbesine katılmış, daha sonra darbeciler arasinda başgösteren anlaşmazlıklar sonucu tokyo ya sürgüne gönderilen bir babanın sürgünde doğan oğlu olan bu zat, şu anda babasının izindwn giderek memleketin başına sorun olan bir ....dır. 28 15 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN EŞYALARINI TAŞIMAYA YARDIM ETSENDE ONLARIN DUALARINI ALSAN OLMAZMI 23 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Defolup Gidin Artık 11 15 Yanıtla
  • Ahmet Sanel:
    boş beleş partisi olmaya devam 6 3 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Misafir Misafiri Sevmezmiş Buada SELANİK Göçmeni 1 1 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Kimsenin bir yere gittiği yok... boşuna algı yapmayın. 0 1 Yanıtla
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