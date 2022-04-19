Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz

19.04.2022 13:09
Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'in CHP'den istifa ederek partisine katıldığını söyledi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'in CHP'den istifa ederek partisine katıldığını söyledi. Özdağ, Gürel başkanlığında parti bünyesinde kuracakları heyetin Suriyelilerin ülkelerine iadesi için Şam'da diplomatik temas süreci başlatacağını belirtti.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, partilerinin 7 ay önce kurulmuş olmasına karşın Türk siyaseti üzerinde çok derin izler oluşturduğunu belirterek, AK Parti ve CHP'nin Suriyeli mülteciler konusunda izlediği politikaları eleştirdi. Özdağ, CHP'nin, Zafer Partisi'nin 'sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollayacağız' yaklaşımından korktuğunu, Kılıçdaroğlu'nun, '2 yıl içinde yollayacağız' açıklamasının da arkasında duramadığını söyledi. Özdağ, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; sizin sığınmacıları, kaçakları yollamak gibi bir deriniz yok" diye konuştu. AK Parti'nin de Suriyelileri yollamak gibi bir politikası olamadığını söyleyen Özdağ, "Erdoğan Suriyelileri geri yollamayı ilk günden beri düşünmüyor" dedi.

'ŞAM'DA DİPLOMATİK TEMAS SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'Özdağ, Türkiye'deki sığınmacıları ve kaçakları 1 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, "Bu çerçevede Zafer Partisi olarak Şam hükumetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mutabakatını imzalayan hükumetin Devlet ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi'ne katılmıştır. Yarın Dışişleri Bakanlığı Suriye İşleri Genel Müdürlüğü'yle partimizin yetkilileri ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte sayın bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski bakan Gürel ise üyesi olduğu CHP'den dün itibarıyla istifa ettiğini belirterek, Zafer Partisi'ne katılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.


Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz
Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz
Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz
YORUMLAR
500
CHP Bilecik'te toplu istifa CHP Bilecik'te toplu istifa

Cumhuriyet Halk Partisi, Mevlüt Çavuşoğlu, Şükrü Sina Gürel, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:46:46. #1.11#
SON DAKİKA: Özdağ: Sığınmacılar için Şam hükumetiyle diplomatik temas süreci başlatıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement