Özdemir, COP31 öncesi İstanbul'daki dirençli şehirler toplantısına katıldı - Son Dakika
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Özdemir, COP31 öncesi İstanbul'daki dirençli şehirler toplantısına katıldı

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Özdemir, COP31 öncesi İstanbul\'daki dirençli şehirler toplantısına katıldı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi İstanbul'da yapılan dirençli şehirler toplantısına katıldı. Özdemir, Antalya'yı COP31'e ve iklim krizinin etkilerine karşı da hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan COP31 öncesinde İstanbul'da düzenlenen dirençli şehirler toplantısına katıldı. Özdemir, "Antalya olarak hem bu küresel buluşmaya hazırlanıyor hem de daha dirençli, daha güvenli ve sürdürülebilir bir kent için sorumluluk üstleniyoruz" dedi.

9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK ve Dünya Bankası iş birliğiyle "Dirençli Şehirler İnşa Etmek: Politika Hedeflerinden Yatırıma Hazır Uygulamalara" başlıklı toplantı düzenlendi. Belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de katıldı.

"Daha dirençli, daha güvenilir ve sürdürülebilir bir kent"

İklim değişikliğiyle mücadelede belirlenen hedeflerin somut projelere ve yatırımlara dönüşmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Vekili Özdemir, "Antalya'yı yalnızca COP31'e değil, iklim krizinin etkilerine karşı da hazırlamak için çalışıyoruz. Antalya olarak hem bu küresel buluşmaya hazırlanıyor hem de daha dirençli, daha güvenli ve sürdürülebilir bir kent için sorumluluk üstleniyoruz. Toplantımızın COP31 öncesinde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalarımıza katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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