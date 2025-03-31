Özel: Adil Karaismailoğlu\'nu İBB\'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilirken Saraçhane'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SARAÇHANE'YE KAYYUM YOLLAMAK İSTEDİLER"

Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum yapılmaya çalışıldığını ilk kez gündeme getiren Özel "Saraçhane'ye kayyum yollamak istediler, adında Adil olan, Bakanlık mevkiini işgal etmiş troll'den bozma siyasetçi olamamış biri, 'aman İBB'ye başkan oluyorum' diye avuçlarını ovuşturdu. Başbakan koydu, Meclis Başkanı koydu, bakan koydu olmadı. Bir Ulaştırma Bakanı eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" diye konuştu. Özel, "Çoğunluğun enerjisi İmamoğlu'nun arkasındadır.

"TÜRKİYE'NİN BAŞINDA BİR CUNTA YÖNETİMİ VARDIR"

Gelecek cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişimini milletimiz püskürtmüştür, bu darbecilerin yüzüne tükürmüştür. Bugün Türkiye'nin başında bir cunta yönetimi vardır. Genel iktidar onlardadır; ahlâki üsüntünlüğü, psikolojik üstünlüğü, çoğunluk enerjisini kaybetmişlerdir. Anketlerde geriye gitmektedirler, arkasında ne devlet ne millet vardır!" ifadesini kullandı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu 19.09.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.

Adil Karaismailoğlu, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde göreve başladı. İETT'de mühendis ve yönetici olarak çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdür Yardımcılığı ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı; Ulaşım, Çevre ve Teknoloji Yatırımlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görevleri süresince İstanbul Ulaşım ve Lojistik Master Planı çalışmalarının yapılması ve hayata geçirilmesini sağladı. Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul Karayolu altyapısının geliştirilmesi için yol, kavşak ve tüneller planlandı.

2019 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken 28 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atandı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı oluşturarak Türkiye'nin 2053 yılına kadar yapılacak yatırımlarını belirledi. Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.