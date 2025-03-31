Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı - Son Dakika
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Politika

Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum yapılmaya çalışıldığını duyurdu. Özel "Saraçhane'ye kayyum yollamak istediler. 'İBB'ye başkan oluyorum' diye avuçlarını ovuşturdu. Başbakan koydu, Meclis Başkanı koydu, bakan koydu olmadı" ifadelerini kullandı.

31.03.2025 14:32  Güncelleme: 14:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilirken Saraçhane'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SARAÇHANE'YE KAYYUM YOLLAMAK İSTEDİLER"

Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum yapılmaya çalışıldığını ilk kez gündeme getiren Özel "Saraçhane'ye kayyum yollamak istediler, adında Adil olan, Bakanlık mevkiini işgal etmiş troll'den bozma siyasetçi olamamış biri, 'aman İBB'ye başkan oluyorum' diye avuçlarını ovuşturdu. Başbakan koydu, Meclis Başkanı koydu, bakan koydu olmadı. Bir Ulaştırma Bakanı eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" diye konuştu. Özel, "Çoğunluğun enerjisi İmamoğlu'nun arkasındadır.

"TÜRKİYE'NİN BAŞINDA BİR CUNTA YÖNETİMİ VARDIR"

Gelecek cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişimini milletimiz püskürtmüştür, bu darbecilerin yüzüne tükürmüştür. Bugün Türkiye'nin başında bir cunta yönetimi vardır. Genel iktidar onlardadır; ahlâki üsüntünlüğü, psikolojik üstünlüğü, çoğunluk enerjisini kaybetmişlerdir. Anketlerde geriye gitmektedirler, arkasında ne devlet ne millet vardır!" ifadesini kullandı.

Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu 19.09.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.

Adil Karaismailoğlu, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde göreve başladı. İETT'de mühendis ve yönetici olarak çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdür Yardımcılığı ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı; Ulaşım, Çevre ve Teknoloji Yatırımlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görevleri süresince İstanbul Ulaşım ve Lojistik Master Planı çalışmalarının yapılması ve hayata geçirilmesini sağladı. Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul Karayolu altyapısının geliştirilmesi için yol, kavşak ve tüneller planlandı.

2019 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken 28 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atandı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı oluşturarak Türkiye'nin 2053 yılına kadar yapılacak yatırımlarını belirledi. Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özel: Adil Karaismailoğlu\'nu İBB\'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

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Son Dakika Politika Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • huseyin ergun:
    Kendin yaz kendin oyna özgür özel. Senaryon tutmadı. 66 41 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    sizin kadar vasatı gelmedi bu ülkede Soygun hırsızlık rüşvet sizde utanma duygusu yok birde devleti suçla..Bu millet sizi hep uzak tutuyorsa devlet den bir bildiği vardır.. 60 32 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Hırsıza destek çıkıyorsunuz diyenler, hırsızlara destek için sokaklara çıktılar. 53 27 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Yalan yalan yalan seninle herşey daha güzel yalan 45 18 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bi git be, vatana millete yaptığın zarar yeter. Türkiye de kanunlar uygulanıyor, gereken her şey yapılır. Siz gölge olmayın yeter. Bu vatana düşmanlığınız neden? 36 16 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Hükümet kayyum atmak isteyecekte atamayacak mı Buna aptallar inanir. Aslında hükümet kayyum atmamak istiyor Sırf salya sümük ağlayıp mağdur görünüp yahudinin çanağına meze olmayın siz diye kayyum atılmadı. 28 12 Yanıtla
  • Szka788304:
    ülkemizdeki Adaletimizi hedef alıyorlar sanki savcı ve hakimler Bir partiye mensupmuş gibi alğı oluşturuyorlar halkın parası ile parise içmeye gidenler yüz otuz konser verip milyonları sanatçılar ile kırışanlar biz masumuz diyor tek kuruş hakkımız var ise haram zıkkım olsun inşallah 25 13 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Eşbaşkan konuştu. 23 6 Yanıtla
  • Erdinç Yıldız:
    İstanbulda yaşamiyorum'binlerce insanın icinde 100 provakatoru halkin gözüne sokanlar hepsinin bir küfedeymis gibi gösterdiler ama öyle deil tutmadı halkin direnisi dahada güçlenecek kendi medyasiyla muhalefete yuklenenler kendi hirsizlarina leke surdurmuyenler hesap vermediği müddetçe iktidarın halk nezdinde itibari yok hükmünde dır.. Paraları sifirlzyanlara parsel parsel satanlara Allah indinde tertemiz diye şahitlk edermisini Müslüman ümmeti akp ümmeti demedim 7 14 Yanıtla
  • D Celik:
    para ??. İstanbul'da 2 0 Yanıtla
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