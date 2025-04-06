Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi için önerdiği anahtar listede önceki dönemde yer alan 12 kişinin üstünü çizdi.

06.04.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Özel'in Parti Meclisi için önerdiği anahtar liste de belli oldu. Yeni listede önceki dönemde yer alan 12 kişiye CHP lideri Özel yer vermedi.

CHP'NİN MEVCUT PM'SİNDEN 12 İSİM YENİ LİSTEDE YOK

Özel'in yeni listesinde eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve önceki dönemde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Namık Tan'ın yer aldığı görüldü. 60 kişilik Parti Meclisi seçimleri için oluşturduğu anahtar listede mevcut PM'de yer alan 12 kişiye Özgür Özel bu sefer yer vermedi.

MYK'DAN İBB GENEL SEKRETERLİĞİNE GEÇİYOR

Bu isimler arasında en dikkat çekenler ise Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan İlhan Uzgel ve Volkan Demir oldu. Özel, kurultaydaki konuşmasında Volkan Demir'in İBB Genel Sekreterliği'ne geçeceği için listede yer almadığını söyledi. Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Hüseyin Yaşar, Orhan Sarıbal, Emin Umut Dikili ve Erbil Aydınlık; Özel'in yeni A takımında yer almadı.

Mevcut PM'de yer alan Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı Denge ve Dayanışma Listesi'nde yer aldı. Geçen kurultayda Salıcı'nın listesinde yer almasına karşın PM'ye seçilmeyi başaran Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Saniye Barut, Deniz Yavuzyılmaz ve Aylin Nazlıaka bu kez Özel'in listesinden aday gösterildi.

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Szka788304:
    konserlerde heba ettiğiniz bu ülke insanının vergileri Türkiye nin şu kaybını bir anlayabilseniz koyun trol diyordunuz paris eğlencesi konserler belediye soygunu hem hizmet olmadı üstüne yaklaşık dört katrilyon para kayıp yaklaşık zarar 19 221 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Ekremle başlayan yolsuzluğu kendilerini ihbar etmeleriyle çorap söküğü gibi gelecek,CHP'yi şirket gibi yönetimleri sonlarını getirecek.Kayyum gelse daha güzel CHP olur... 15 147 Yanıtla
  • Osman A:
    Miilet bunun üstünü çizmiş zaten.Boş boş konuşmaktan başka bişey yaptığı yok.İşi gücü algı,devlet düşmanlığı. 8 69 Yanıtla
  • Apple User:
    Akp nin 20 yıllık geçmişi de gün gelecek mahkemeler de hesap verecek en başta büyük hırsız lar 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:59 İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
14:49 Ünlü oyuncudan kötü haber Komada yaşam savaşı veriyor Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:07 Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:58 Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:47 TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
13:44 Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 20:14:17. #7.12#
SON DAKİKA: Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement