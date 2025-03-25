CHP'nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş - Son Dakika
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Politika

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundukları Demirören AVM'nin ismini değiştirdiğini söyledi. AVM'nin iki yıl önce ismini İstiklal AVM olarak değiştirdiği öğrenildi.

25.03.2025 23:11
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte son kez Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'boykot' çağrısında bulundukları Demirören AVM'nin ismini değiştirdiğini söyledi.

ÖZEL'DEN DEMİRÖREN AVM İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte son kez Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap etti.

İSMİ İSTİKLAL AVM OLMUŞ

Özel, konuşmasının bir bölümünde 'boykot' çağrısında bulundukları İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'nin ismini değiştirerek İstiklal AVM yaptığını söyledi. Özel, "Sınıfı geçen biri var. İstiklal Caddesi'nde Demirören var. Her türlü kötülük, yanlış onda. Ama Demirören AVM'yi başkaları satın almış. Beni aradılar, 'Boykotu kaldır' dediler. Ben de 'O zaman sen de tabelayı kaldır' dedim. İsimleri sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu boykotun gücü." ifadelerini kullandı. Alışveriş merkezinin ismini 2 yıl önce İstiklal AVM olarak değiştirdiği öğrenildi.


CHP\'nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Seko:
    boykot diyor burda hiç CHP li çalışan vatandaşımız yokmu bunlarin ekmeğini kim verecek bizim bu siyasetciler ile işimiz zor 158 31 Yanıtla
  • Szka788304:
    ülkenin sonunu bunlar getirecek liderlik yok belediyelere bile sahip olamadı genel başkan aday kapasitesinde kendini görmüyor ğönder emir ve taleplerini ikazları nı uymayan nı ihraç et yolsuzluk ve tutumsuzluğa karşı ikaz et vatsap gurubundan vs vs o ise onlarla parise gidiyor yüzün üzerinde konser vermişler o para hizmette dönüşür yurt olur metro olur yol olur nice aileler dar gelirliye üniversitede çocuk okutuyor haram olsun şu mübarek günde 110 23 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    senden bi cacık olmaz daha dğn kılıçdaroğlunun arkasında ağlıyordun yalan tşmsah gözyaşalrı içinde adamı sattınız. sizden iktidar olmaz ancak birbirinizi ispiyon edin satın. 105 17 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Kendine bile artık faydası olmayan bir genel başkan..akıllı chpliler bile artık senin iyice saçmaladığını söylüyor 85 19 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bence artık kendine gel..çünkü artık kendini kaybettin..kinin gazına geliyorsun böyle 84 18 Yanıtla
  • 205622:
    demek para korkusu Allah korkusunun önüne geçmiş degistirmisler 69 30 Yanıtla
  • Koprucek5775:
    Demirören avm nin ismi istiklalde çalışan biri olarak iki yıl önce değişti ve istiklal avm oldu Özgür Bey boşuna kendine pay çıkarmasın 80 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Starbucks ta kim çalışıyor 39 9 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    seko onu ciplak kralina sor, YERSE! 21 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Dileyen dilediginin boykot edilmesi icin cagrida bulunabilir. bu bir cagridir. ha boykot sonuc verir vermez onu zaman gosterir. bende kedi mamasi ureten ve bunu fahis fiyata satan tum markalari boykota cagiriyorum butun vatandaslari.. ( bu kadar basit bir seydir iste, konu buradan vatan ,millet sakarya, edebiyatina baglanirsa bi gram yol alamamisiz demektir 100 yilda hatta 3. Selim' den beri baslayan islahatlari da katarsak cok daha fazlasinda ) 13 13 Yanıtla
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