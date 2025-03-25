CHP\'nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte son kez Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'boykot' çağrısında bulundukları Demirören AVM'nin ismini değiştirdiğini söyledi.

ÖZEL'DEN DEMİRÖREN AVM İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte son kez Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap etti.

İSMİ İSTİKLAL AVM OLMUŞ

Özel, konuşmasının bir bölümünde 'boykot' çağrısında bulundukları İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'nin ismini değiştirerek İstiklal AVM yaptığını söyledi. Özel, "Sınıfı geçen biri var. İstiklal Caddesi'nde Demirören var. Her türlü kötülük, yanlış onda. Ama Demirören AVM'yi başkaları satın almış. Beni aradılar, 'Boykotu kaldır' dediler. Ben de 'O zaman sen de tabelayı kaldır' dedim. İsimleri sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu boykotun gücü." ifadelerini kullandı. Alışveriş merkezinin ismini 2 yıl önce İstiklal AVM olarak değiştirdiği öğrenildi.



