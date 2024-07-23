Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın - Son Dakika
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Politika

Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin Sinan Ateş davası nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği 154 isimle hesaplaşacağına yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Özel "Bir hesaplaşma olacaksa sayın Bahçeli siz vicdanınızla hesaplaşın. Sizin atamanızla başkan olan Sinan Ateş, sokak ortasında vurulmuş. Bir kişi cenazesine gitmemiş, gidenler MHP'den istifa etmiş. Şimdi sizin partinizdeki iki isimden biri azmettirici ile mesajlaşmış" dedi.

23.07.2024 14:49
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Sinan Ateş cinayeti nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği ve aralarında gazeteci, hukukçu ve siyasetçilerin olduğu 154 kişilik isim listesini basın mensuplarına gösteren MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti; "Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum.

"HUKUK ZEMİNİNDE MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ"

Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar."

Özel'den '154 isimle hesaplaşacağım' diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
MHP lideri Bahçeli isim listesini kameralara göstermişti.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE "HESAPLAŞMA" YANITI

Bahçeli'nin "hesaplaşma" çıkışına partisinin grup toplantısında yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Bir hesaplaşma olacaksa sayın Bahçeli siz vicdanınızla hesaplaşın. Sizin atamanızla başkan olan Sinan Ateş, sokak ortasında vurulmuş. Bir kişi cenazesine gitmemiş, gidenler MHP'den istifa etmiş. Şimdi sizin partinizdeki iki isimden biri azmettirici ile mesajlaşmış" diye konuştu.

Özel\'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli\'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın

Sinan Ateş, Özgür Özel, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den '154 isimle hesaplaşacağım' diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fatih mazlum: Vurdu gol oldu 43 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Neden acaba ilk ses bunlardan cikiyor ??? 6 10 Yanıtla
    Emrah Aytekin: Ülkenin sahipsiz olmadığını göstermek için… Biz hâlâ buradayız… 8 4
  • Mehmet Yılmaz: bunlar gündem değiştirme ciddi meselelere önem verin lütfen 10 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Merkez sağ merkez sola kayıyor. Örnek ben mesela . 1 1 Yanıtla

14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
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