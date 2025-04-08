Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı - Son Dakika
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Politika

Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel cunta çıkışına "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması" tepkisini gösteren MHP lideri Bahçeli'ye kendi görüntülerini alıntılayarak yanıt verdi. Özel, Bahçeli'nin "Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir" sözlerinin videosunu paylaştı.

08.04.2025 11:14
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19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkın iradesine darbe yapıldığını belirterek "Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: CUNTA DEMEK CHP DEMEKTİR

Özel'in "cunta" çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken çok sayıda bakanın art arda tepkileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sert bir paylaşım yaptı. Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır... Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur" ifadelerini kullandı.

GRUP TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMAYI PAYLAŞTI

Bahçeli'nin sözlerine CHP lideri Özel'den de yanıt gecikmedi. X hesabından paylaşım yapan Özel, Bahçeli'nin eski bir grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir" sözlerinin videosunu paylaştı.

"MİLLETE YOLDAŞ OLUN, DARBECİLERE DEĞİL"

Özel'in paylaştığı videoda Bahçeli'nin şu sözleri yer alıyor; "Bu son gelişmelerle AK Parti çizmeyi ziyadesiyle aşmıştır. Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir. Hitler, Mussolini ve Saddam deneyimlerini aratmayacak yozlaşmalar ve yanlışlıklar dizisi ne acı bir rastlantıdır ki AK Parti çizgisiyle tekerrür etmiştir." Özel, Bahçeli'ye "Millete yoldaş olun, darbecilere değil! Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil!" sözleriyle seslendi.

Özel'den Bahçeli'ye 'cuntacılık' yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
Özel\'den Bahçeli\'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Bahçeli'ye 'cuntacılık' yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • şakir:
    biz bahceliyi biliyoruz dün konuştugunu bugun inkar eder yarın gene konuşur 55 5 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    aman hatırlatma o günlerini ak kurtccuk artık sarayın arka bahçelisi 40 4 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    al işte buyrun hadi bakalım buna ne diyeceksiniz ... 18 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    bir yerin saray olması için tapusunun bir aileye yada saltanata ait yapı olması gerekir siz daha ne yalanlar yüklüsünüz Döneminde yaşasanız Atatürkçü de olmazdınız diyeceklerdi saorana yat taht saray hırsız bahçeli bir dönem muhalefet yaptı doğru sonra iktidara destek verdi siz karşısında itifak kurup lidersiz siyaset yaptınız sor muhalefet olana kimi destekliyorsun isim veremez 2 10 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bu bunagi ciddiye alma sayın özel, dün başka bugün başka konuşan insanın peşinden gidenlerin sıfatına bi baksana 10 2 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Maske mi 7 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    birleşmeden önce tayyip e demediğini bırakmadı şimdi ise geri vites senin siyasetin batsın bir otur yerine. 3 1 Yanıtla
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