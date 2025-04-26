Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir - Son Dakika
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Politika

Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

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İktidar değişirse başörtülülerin okula alınmaması riskinin olduğunu söyleyerek, "Öyle değilse çıksın açıklasınlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e CHP lideri Özel'den yanıt geldi. Özel, "30 yıl önce başörtülü arkadaşlarımız için eylem yapan bir genel başkan olarak sesleniyorum. Sizi sömüren bu iftiracılara karşı herkesin eğitim güvencesi CHP'dir." dedi.

26.04.2025 16:51
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"Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna, " Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Öyle değilse çıksın açıklasınlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakan Tekin'e Özel'den zehir zemberek yanıt geldi.

ÖZEL'DEN BAKAN TEKİN'E YANIT: PARTİME ATILMIŞ EN BÜYÜK İFTİRA

Bunun büyük yalan olduğunu belirten Özel, ülkedeki herkesin eğitim güvencesinin CHP olduğunu savundu. CHP lideri Özel şunları söyledi: "Bu iktidar yürüyüşünü, bu iktidar yürüyüşünü görenler her türlü saldırıyı, her türlü iftirayı yaparken, dün Milli Eğitim Bakanı olacak o meczup çıkmış diyor ki, çıkmış diyor ki, efendim, iktidar değişirse okullara başörtülü kızların, evlatların girmesi tehlikeye girer. Bu hayatımda duyduğum en büyük yalandır. Partime atılmış en büyük iftiradır.

"BAŞÖRTÜLÜ KARDEŞLERİMİN DE EĞİTİM GÜVENCESİ BİZİZ"

Ben bundan 30 yıl önce, 30 yıl önce Ege Üniversitesi'nde birileri başörtülü arkadaşlarımızı derse sokmamaya çalışırken onlar için eylem yapan, onlarla birlikte eylem yapan, onlar sınıfa girmeden biz de girmeyiz diyen bir genel başkan olarak, bu iftiranın karşısında bütün başörtülü kardeşlerime diyorum ki, sizi sömüren, sizi kandıran ve sizin tüm özgürlüklerinizi gençlerle birlikte elinizden alan bu iftiracılarla karşı sizin, örtünen örtünmeyen, herkesin eğitim güvencesi de, iyi bir gelecek güvencesi de, daha zengin, daha özgür bir Türkiye'de yaşama güvencesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarındadır."

BAKAN TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN "BAŞÖRTÜSÜ" ÇIKIŞI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazeteci Adem Metan'a verdiği özel röportajda "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna yanıtıyla gündeme gelmişti.

2007 YILINDAKİ OLAYI HATIRLATTI

Bu ihtimalin endişe verici olduğunu belirten Bakan Tekin, şu ifadelere yer vermişti: " Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Ben söylüyorum mesela, 2007 çok eski bir tarih değil. 2007 yılında eğitim ve öğretim hakkının Anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili AK Parti ile birlikte MHP anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaptılar.

"BUNUN ÖNÜNE NASIL GEÇECEKSİNİZ?"

Söz konusu bu değişikliği CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yani bu Millattan önce yaşanmış bir olay değil. 2007'de Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda CHP diyor ki 'Siz bugün üniversite öğrencilerine bu hakkı tanıyorsunuz ama ya yarın devlet memurları, öğretmenler, öğretim üyeleri başlarını örtmek isterse ne yapacaksınız? Bunun önüne nasıl geçeceksiniz?

"ÖYLE DEĞİLSE ÇIKSIN AÇIKLASINLAR"

Bunu söyleyince beni eleştiriyorlar. Çıksın desinler o zaman '2007 yılında öyle düşünüyorduk ama şimdi öyle düşünmüyoruz' diye. Bunu açıklasınlar. Ben yazılı belge üzerinden konuşuyorum. Yani bir öğretim üyesinin, bir öğretmenin başını örtmesi konusunda 2007'deki gibi düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Dolayısıyla böyle bir risk var mıdır? Evet, böyle bir risk var tabi ki."

Özel\'den Bakan Tekin\'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP\'dir
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Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Efem0909:
    Sen Merve Kavakçı yı başörtüsü nedeniyle meclisten kovan Parti'nin başkanı değilmisin Unuttun mu bilmiyomusun 137 19 Yanıtla
  • 123456:
    maalesef CHP ye bu yüzden güvenmiyorum 133 20 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    sevmem ama bakan efendi doğru söylemiş. özel Efendi'nin iyice şirazesi kaydı. önüne gelene hakaret ediyor. tekin açıklamasında gayet normal konuşmuş özgür efendi meczup bilmem ne falan. sizin yapacağınız siyaset dilinin ta aq 106 19 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Gördük görüyoruz ve görecezzz. Biz neler gördük neler. Geç bu teraneleri...Fonladığınız sokak medyası serserilerine söyleyin de milletin değerlerine saldırmasınlar yeter. Şimdi böyle azgınsanız iktidarınızı hiç düşünemiyorum. 93 10 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Bunlar başörtüsünü yasaklamakla kalmaz bu milletin evlatlarına eski Türkiye'nin ne kadar ayıbı varsa yaşatır. Yoksul anadolu insanına şafağın soğugunda ne idüğü belirsiz tek parti cunta marşları okutup jakoben burjuva yandaşlarını da çıplak balolarda direk dansı yaptırır. Aşık Veysel'in bağlamasını yasaklayan zihniyetten her şey beklenir. 73 6 Yanıtla
  • onur pari:
    Millet teknoloji çağında biz hala başörtüsü tartışıyoruz. Kimsenin başörtüsüyle uğraşılmıyor. Elde başka bahane kalmadı tabi. 25 senedir ülkenin geldiği hal ortada. Geçin bunları geçin. Seçimde görüşeceğiz. 14 50 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    koyun can derdinde kasap et derdinde bırakın bu işleri artık ya kimseye bişey olduğu yok şu sacmaliklardan bı vazgeçin artık birlik olup riskli binalar diyoruz eğitim kurumu baş örtüsü diyor 17 41 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Tabi tabi herseyde cok guzel olacakti suya yuzde 50 indirim gelecekti yuzde 300 zam geldi elektirik faturasi audan ucuz geliyor istanbulu 5 yilda dknustureceklerdi palavra palavra palavra sarkisini size armagan ediyorum 33 6 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Ulan siz değilmisiniz yasa iptali için. başvuruda bulunan Özgür Özel şişede durduğu gibi durmuyor 34 3 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    özgür Özel Kur'an kursları orta cağ zihniyeti dir derken Muharrem İnce dozerle yıkacağız demesi eğer özgürlük anlayışları ve eğitim garanti si ise bizde ona nasıl güvenelim 29 4 Yanıtla
  • NECMETTİN HANCI:
    askeriyeye başörtülü anneler giremiyordu, meclisten başörtüsü yüzünden vekilim koydunuz, üniversitelerde ödül törenlerinde başörtülüleri tartakladınız, daha bunun gibi neler 27 3 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    CHP türkiyenin kalkınmasına taş koyan olumlu hiç bir yatırımı kabul etmeyen sadece toplumu germek için kurulan par parti durumunda şu Allah bu ülkeyi onların eline bırakmasın inşallah yoksa vay türkiyenin haline... 21 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ahaaa.. bunlarıda duyduk ya. hani bilmesek neyse 19 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Erman Toroğlu abimisin teskere döneminde dediği gibi Askerleri karıştırmayın bu tür siyasetlere. Valla benimde hiç umrumda değil, Başörtü takan veya takmayan Allah ile Kadın arasına girmem. Banane herkesin günahıda sevabıda kendine. 7 4 Yanıtla
  • pbqyscgz8j:
    eyvah eyvah elinizde başörtü kozumu kaldı birtek vah vah önce şu başmrtüyü bir şekillendirin be havalimanında daracık pantolon giymiş güvenliklere türban taktırmışsınız bu mu başörtü siz önce bu dinin adalet liyakat kısmının hesabını verin başörtüsü çok bireysel kalıyor bunların yanında 2 9 Yanıtla
  • necmettin durmaz:
    vay yalacı binbir surat vay 7 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Özgür Özel bu konuşmasından sonra artık, Adaletin Engellenmesi. Hak Hukuk Adalete İftira şantaj hakaret ve Kışkırtmadan dolayı içeri girerse hiç şaşmam :))) 3 4 Yanıtla
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