Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt - Son Dakika
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Politika

Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt

Özel\'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıkoğlu\'na sert yanıt

CHP lideri Özgür Özel, "Boykot çağrıları yanlıştır' diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'na tepki gösterdi. Özel "Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin?" ifadelerini kullandı.

02.04.2025 07:05
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı.

Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı. Yaşanan gelişmelere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt

"SEN SÖZDE GÜCÜNÜ NEREDEN ALIYORSUN?"

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımına tepki CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı; "Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun? Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…"

Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • aref karaca:
    Anlamıyorum devlet bunlara karşı neden harekete geçmiyor neden bekliyor halkın isyanınıi bekliyor biz isyan edersek oluk oluk kan akar 22 26 Yanıtla
  • Elisa21:
    BAŞ KOMUTAN REİSİ CUMHUR ERDOĞAN DEMİŞTİ KAÇ GRAM DI BU ÖZGÜR 23 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Bayram sonu kuzulara ve muhalefet partisine bır operasyon gelebilir. Devlet lehine aşırı provokasyon yapıyorlar. iş bankası chp ve kuzulara kayyım atanabilir. 17 13 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    siyasi partilerin elinde banka olmamalı ama CHP bin bankası var ve istediği gibi piyasalara müdahale edebilir bence elinden alınmalı ve ülkesine bukadar kötülük yapmaya çalışan bir partiyi bugün Atatürk hayatta olsa kapatırdı 12 11 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    rıfat hisarcioğlu yaşıyormu 10 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    ECELİ GELEN KÖPEK CAMİ DUVARINA İŞERMİŞ. HER GÜN BİRİNİZİ BİR GÜN HEPİNİZİ ANLADIN SEN ÖZGÜR 3 6 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    şirketlerle derdin yok da oralarda calısan evine ekmek götürüp çoluk çocuğunu doyuran işçisiyle mi dersin var. o şirketi batırıp işsiz kalanın geçimini sen mi sağlayacaksın. o boykot çağrılarını ben hiç İsrail'e karşı duymadım. gidip Gazze de soykırım yapan israil askerlerine kahve dağıtan starbucktan içersiniz kahvelerinizi. haklının yanındayız derken Gazze de haklı olan taraf kim sen kimin tarafındasın? 4 1 Yanıtla
  • Hayrettin Aydın:
    Özgür özel sesini kes konuşma konuştukça batiyorsun susss... 3 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Chp gözünde bi varoş olarak diyorumki zulümden en son bahseden bi siyasi kulüp varsa oda chp dir Ki boykot milleti 2 ye ayırıyosunuz yaptığınız yanlış 1 1 Yanıtla
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