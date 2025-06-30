Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki - Son Dakika
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Politika

Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki

Özel\'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
30.06.2025 13:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasının 8 Eylül'e ertelenmesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel "Bugünkü duruşmanın; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortada" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya yönelik iptal istemiyle açılan dava ertelendi. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

"19 MART DARBESİ'NDE BAĞIMSIZ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay davasının ertelenmesi sonrasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı. X hesabından açıklama yapan Özel "Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi'nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!

Yarın 20.30'da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane'deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane'ye davet ediyorum.

Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki

Özgür Özel, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Apple User:
    Recep Tayyip Erdoğan ın şu tek işi CHP yi karıştırmak ve yıpratmak partinin içini karıştırmak ülkenin ekonomisi de geleceği de umurunda değil tek derdi iktidarı kaybettikten sonra yargılanmamak mahpuslarda çürümemek, Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket Akp dir 135 139 Yanıtla
  • Ercan Aydın:
    bununda geldiğinden beri halkı sokağa dökmekten başka bir icraati yok. 123 79 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Zaten Öyle Yapacaklardı şaşırma, Üzülme Dik Dur..CHP Lideri Olarak Sizin Yerel seçim Başarınız AKP ye Büyük Kabus Oldu Unutmaki Önünüze Taş Koymak için Tüm İmkanları Kullanacaklar ama Büyük Bir HALK Kitleside CHP ye Kalkan Olacaktır. 62 80 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    CHP'li oluyorum 58 74 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    chp bitik her anlamda çürümüş durumda akpmhpdem ışık gibi parlıyor maşallah 59 64 Yanıtla
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