Özgür Özel: CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda çekilen para sayma görüntüleri yalan

Politika

Isparta Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenen Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"ADAM KAPORA İSTEMİŞ KAPORA"

Özel, "Biliyorsunuz geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandırabildiğini kandırdı. Haksız bir şekilde bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir video yayınladılar. Her tarafı kapatmışlar, bir kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki tamamını bulun görüntünün. Görüntüler 2019 yılına ait. İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kapora istemiş kapora" dedi.

"PARA KARŞILIĞI BİZE VERMEK İSTEDİ"

Paranın sayıldığı yerin avukatlık bürosu olduğunu ifade eden Özel, "AK Partili bir avukat görüntüleri almış sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim bizde demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli alınan bina belli, daha bugün diyor ki birkaç ay önce balya balya paralar topluyor diyor. Recep Tayyip Erdoğan 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline" şeklinde konuştu.