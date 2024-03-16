Isparta Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenen Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin çarpıcı bir çıkışa imza attı.
Özel, "Biliyorsunuz geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandırabildiğini kandırdı. Haksız bir şekilde bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir video yayınladılar. Her tarafı kapatmışlar, bir kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki tamamını bulun görüntünün. Görüntüler 2019 yılına ait. İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kapora istemiş kapora" dedi.
Paranın sayıldığı yerin avukatlık bürosu olduğunu ifade eden Özel, "AK Partili bir avukat görüntüleri almış sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim bizde demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli alınan bina belli, daha bugün diyor ki birkaç ay önce balya balya paralar topluyor diyor. Recep Tayyip Erdoğan 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntüleri yalan - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri'nin İzmir'de gerçekleştirilen 'Kartel-6' operasyonu sonucu yakalandığını duyurdu. Operasyonda ele geçirilen değerli eşyalar ve mal varlıklarına da el konuldu.
İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan 'Sait Emiri', düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili ayrıntıları paylaşarak operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan Sait Emiri, İzmir'de düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla yakalandı. Operasyon sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol kararı verildi. Operasyon sırasında 120 bin dolar, 80 bin Euro, 9 adet lüks saat, 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.
UNICEF Sudan Temsilcisi Mandeep O'Brien, Sudan'da iç savaşın devam ettiği ve milyonlarca çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu bir ortamda, çocukların geleceğini kurtarmak için umut olduğunu belirtti. Sudan'da yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalmış durumda. Uluslararası toplumdan ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar devam ediyor.
Kütahya'da düzenlenen 'Geleneksel ümmet iftarı'nda vatandaşlar simit, peynir, ayran, su ve hurma ile oruçlarını açtı. İftar programına Kütahya İl Müftüsü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve bine yakın vatandaş katıldı.
Kütahya Ulu Cami'de gerçekleşen iftara katılan vatandaşlar simit, peynir, ayran, su ve hurma ile orucunu açtı. Programa Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, siyasi parti üyeleri ve bine yakın vatandaş katıldı. Gazze'de devam eden katliamdan dolayı Ramazan ayının buruk geçtiğini söyleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, 'İnşallah hem Gazze hem Doğu Türkistan için bu Ramazan'ın yeni açılımlar getireceğini umuyorum. Bu Ramazan, burada ettiğimiz dualarla, gayretlerle ve birlikteliğimizle en kısa sürede hem Gazze'nin hem Kudüs'ün özgür olduğunun ve Doğu Türkistan'ın işkencelerden kurtulacağının, oradaki soykırımın biteceğinin habercisidir' diye konuştu. Ümmet iftarının sembolik hale geldiğini söyleyen AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, 'Burada maksat insanların bu şekilde de iftar yapabileceğini, fakirlerin akşamları ne yediğini dahileştirebilmek, onların bu şekilde iftar yaptığını göstermek aynı zamanda birlik ve beraberliği sağlamak için önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiler' dedi. Her sene bu tür iftar programlarına katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Saraçoğlu, yoğun programına rağmen bu sene de iftar programına katıldığını söyledi. - KÜTAHYA
Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri şok uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri ilçe genelinde gece boyunca denetim yaptı. Uygulamalar sırasında 575 şahıs sorgulanırken 182 araç kontrol edildi. Denetimlerde araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kasatura olarak tabir edilen kesici alet ele geçirilirken, 1 araç da trafikten men edildi. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
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